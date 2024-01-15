TVB收視｜《萬千星輝頒獎典禮2023》收近30點　同期劇集表現尚好

《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚（14日）圓滿結束，各大獎項已名花有主。其中頒獎典禮前被視為「最佳女主角」大熱門的佘詩曼，順利憑《新聞女王》破紀錄第三度成為視后，同時贏得馬來西亞及大灣區「最喜愛TVB女主角」獎，榮登「三料視后」。視帝由陳豪憑《破毒強人》奪得，今次是他第二度稱帝，兩人獲獎確實眾望所歸。今年移師澳門舉行的頒獎典禮收視飆升創出新高，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，萬眾矚目的頒獎典禮，跨平台直播收視最高29.9點（194萬觀眾），打破過去兩年最高收視29.4點及29.1點紀錄，亦成為上周收視榜首節目，成績斐然。



《萬千星輝頒獎典禮2023》跨平台直播收視最高29.9點（194萬觀眾），打破過去兩年最高收視29.4點及29.1點紀錄，亦成為上周收視榜首節目。（資料圖片）

不單如此，頒獎典禮當晚TVB各社交平台（不計內地平台）整體表現同樣出色。據統計紅地毯直播影片觀看次數為120萬人次；頒獎典禮接觸逾500萬人次；內容總接觸更超過1,800萬人次，與去年頒獎典禮對比，Facebook接觸人次提升380%，互動量超過230%，IG亦上升超過100%。

時有一位男士手拿著電話在反拍《東張西望》的攝影組，該男士更落下一句狠話。(節目截圖)

至於翡翠台上周（8日至14日）整體收視表現理想，資訊節目《東張西望》最高收視24.2點（157萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.8點（141萬觀眾）；馮盈盈、丁子朗主演劇集《妳不是她》上周大結局，最高收視20點（130萬觀眾）；周柏豪、王敏奕主演的時裝懸疑愛情劇《旁觀者》，最高收視14.4點（93萬觀眾）；肥媽、李家鼎主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》最高收視13.4點（87萬觀眾）；《大灣區美味好玩攻略》最高收視13.1點（85萬觀眾）。

丁子朗告之馮盈盈，原來黃庭鋒一直都對她有意思時，她分別約了二人到同一間餐廳向黃庭鋒攤牌。(《妳不是她》截圖)

《旁觀者》

周六晚《亞洲超星團》最高收視14.1點（91萬觀眾），周日晚直播《萬千星輝頒獎典禮2023》最高收視29.9點（194萬觀眾），升6.7點，打破過去兩年紀錄。