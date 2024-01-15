Cherry Magic｜人氣拍檔Tay、New再拍BL泰劇　彌補日版冇咀戲遺憾

日本BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》取得空前成功，BL大國泰國也不讓日本專美，近日推出《Cherry Magic》（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師(泰國版)》），劇集更由BL人氣拍檔Tay和New領軍，有望再掀劇潮，而這套劇現已於「黃Viu煲劇平台」免費上架，讓香港觀眾收看。

BL劇《Cherry Magic》改編自同名日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》。

改編自同名日劇，《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師(泰國版)》講述29歲的處男Achi（New飾） 是一名普通上班族，就在30歲生日那天，他突然獲得了讀心術，只要觸碰別人就能讀懂他們的心聲。他也因而得知完美同事Karan（Tay飾）原來一直暗戀自己，二人由此展開一段爆笑且心動的愛情故事。

New突然獲得了讀心術的超能力。

New竟發現同事Tay原來一直暗戀自己。

Tay在劇中飾演鑽石王老五。

憑人氣泰劇《深藍之吻》冒起的「TayNew CP」時隔四年再續前緣，合體主演《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師(泰國版)》，兩人的化學反應輕易擄獲觀眾芳心！該劇在亞洲各地首播後隨即被不少腐男腐女大讚節奏明快，其中泰式搞笑演繹也讓Polca（TayNew粉絲稱號）追得過癮！

泰版亦加入了不少親熱場面，充分彌補日版零咀戲的遺憾。劇集逢星期一晚上11時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看韓劇《夜晚開的花》、《我的Happy End》，以及另一人氣BL日劇《大叔的愛－Returns－》等亞洲最新劇集。