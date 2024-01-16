李佳芯疑「被缺席」TVB頒獎禮　曾透露合約將到期準備離巢？

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》已圓滿落幕，今年移師澳門舉行，一眾入圍藝人盛裝出席。視后Ali李佳芯有份入圍「最佳女主角」及「最佳女主持」，卻無出席盛會，連社交網都未有提及，莫非真係準備離巢？



李佳芯（Ali）今年憑《有種好男人》提名視后

ALI李佳芯當人有影視后十強照

視后李佳芯（Ali）所參演的劇集收視向來有保證，演技出眾深受觀眾及廣后告客戶喜愛。不過近年傳被TVB雪藏工作量大減，去年11月亮相台慶，再被內地平台直接打格遮樣，剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2023》，即使憑《有種好男人》提名視后，又入圍「最佳女主持」，卻是直接失蹤無份到場。

李佳芯（Ali）未有出席《萬千星輝頒獎典禮2023》，到底是有事唔到定「被缺席」？（IG：@aliaime）

李佳芯（Ali）曾透露與TVB合約短時間內到期（IG：@aliaime）

頒獎禮翌日ALI李佳芯轉發了粉絲為她製作的短片留言道：「Be happy. Be bright. Be you.」，隻字未提頒獎禮。（IG：@aliaime）

頒獎禮前夕Ali曾發文抒發心情：「沒再問自己行不行，只要問自己想不想，足夠想 就會行。記住自己想要的，而不是所恐懼的。」頒獎禮翌日則在在限時動態中轉發了粉絲為她製作的短片，片中記錄了她入行以來演出過的作品及獲得的獎項，留言道：「Be happy. Be bright. Be you.」對頒獎禮隻字未提。台慶被打格一事後，Ali曾接受《香港01》訪問：「其實事後我都知自己被遮住咗個樣，但自己就冇去問。（同公司合約係點？）其實我仲有段短時間嘅，或者再溝通吓先，因為公司都有搵我傾約嘅，但暫時就未有一個共識咁樣。」