屈穎妍讚袁志偉為「新聞之王」　稱對方效力TVB 47年︰絕對是奇葩

《萬千星輝頒獎典禮2023》上周日圓滿結束，主管無綫（TVB）新聞部的助理總經理（新聞及資訊）袁志偉，在曾志偉手上獲得「萬千光輝榮譽大獎」。向來TVB新聞部員工都絕少參與其他節目，連去年方東昇以《尋人記II》獲得最佳資訊及專題節目及最佳男主持，都未有出席攞獎。

新聞部的助理總經理（新聞及資訊）袁志偉在今年頒獎禮獲「萬千光輝榮譽大獎」。（TVB截圖）

城中著名作家屈穎妍日以在網媒「港人講地」，以「可信，是最難能可貴的財富」為題，稱讚袁志偉為「真正的新聞之王」。屈穎妍在文中表示，也有追看《新聞女王》，認為該片「戲劇多少有點誇張，但有些情節倒是真實的」；又指作為一部合拍片，「感覺很不TVB」。

劇集《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

屈穎妍稱，見到袁志偉奪獎深受感動，「作為一個新聞工作者，最讓我感動的，不是看到扮演新聞女王的佘詩曼封后，而是看到真正的新聞之王袁志偉成為萬千光輝榮譽大獎得主。戲劇中的新聞女王是藉著一個偶然機會躍升主播，但現實中的新聞之王卻是一步一腳印努力走來。」

屈穎妍為已故電影林超榮妻子。（《有理說得清》畫面截圖）

屈穎妍認為，袁志偉「一個人可以對一份工作一間公司從一而終47年，在這年代，絕對是奇葩。」並稱讚對方在2019年扛起壓力報導，「由袁志偉統領下的無線新聞部卻頂著暴力、扛起壓力，堅持衝在暴亂最前線為大眾報導真相。」而袁志偉當年亦「被起底、被跟蹤、家人被騷擾，每日有過萬個訊息炸爆電郵。」屈穎妍文尾表示，相信電視新聞最可信，「我相信，電視劇仍有人看，電視新聞仍最可信，因為它有把關人。」