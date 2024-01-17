19層劇情｜最新播出時間/追劇日曆+人物關係圖+角色簡介

《19層》改編自蔡駿的小說《地獄第19層》，由蔡聰、六娃共同執導，孫千、魏哲鳴領銜主演，是繼2022年的《開端》為國產無限流電視劇打開大門後，又一部懸疑冒險無限流類型的網劇，被稱為國產版「魷魚遊戲」。《19層》講述了一群大學生，包括春雨（孫千飾)在內，意外被捲入一個名為「19層」的神秘遊戲中，在這個遊戲裡充滿了未知和危險。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

19層劇情大綱

春雨（孫千飾）是一名與父親從小感情疏遠的大學生，意外被捲入一款名為「十九層」的神秘遊戲。在這個遊戲的世界裡，她遇見了機智冷靜的高玄（魏哲鳴飾）、力量強大的南小琴（王若珊飾）和風趣的楊八萬（白澎飾）等夥伴。他們一起經歷了各種充滿驚險的關卡，如充斥陰影舞蹈的「幽靈大樓」和被皮製偶像追趕的荒蕪村落。當她的朋友們在遊戲的不同階段失敗時，他們在現實生活中陷入了昏迷狀態。在這一系列危機中，春雨決定揭開他們進入遊戲的真正原因以及背後的陰謀。在遊戲世界和現實生活的交織中，春雨和她的朋友們學會了愛與尊重的重要性，從逆境中領悟到了生命的真諦。他們每個人都用自己的方式面對困難，學會了理解父母，接納自己。最終，在警方的幫助下，這群年輕人揭露了「十九層」遊戲背後的秘密，春雨也與父親和解，走出了過去的陰影。

19層播出時間｜最新追劇日曆

《19層》於2024年1月16日起於芒果TV全網獨播，首日更新4集，次日起每週二至週五19點更新。

19層｜人物關係圖

19層官微@Weibo

19層｜演員

春雨（孫千飾）

從小與爸爸之間的感情並不親近，這使得性格逐步變得高傲且冰冷。習慣獨來獨往，行事總是按自己的方式行我素。大魔王人設，智商極高，面對重重困境，她始終保持冷靜，用智慧破解謎團，在遊戲中是團隊的“智力核心”。

19層官微@Weibo

高玄（魏哲鳴飾）

笑的時候溫暖不笑的時候冷峻，在遊戲中的他更像是一個天生的戰士，對危機判斷精準，能力超群，是帶領眾人在遊戲世界中活下去的領袖人物，在遊戲中是團隊的“領導核心”。

19層官微@Weibo

南小琴（王若珊飾）

因疾病而坐上了輪椅，內心厭世，生活頹廢，骨子裏驕傲且桀驁不馴，在遊戲中是團隊的“力量核心”。

19層官微@Weibo

楊八萬（白澎飾）

膽小且搞怪的拆遷二代，是一個名副其實的社交達人，在成長中戰勝了內心的膽怯，成為了勇敢且努力的人，在遊戲中是團隊的“搞笑核心”。