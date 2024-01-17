我的Happy End｜韓劇劇情/更新時間+演員人物關係圖+角色介紹

《我的Happy End》由趙秀沅導演執導，張娜拉、孫浩俊擔綱主演，兩位主要演員繼《Go Back夫婦》之後再次合作扮演夫妻。這部戲劇以經歷艱辛童年的徐才媛（張娜拉飾）為核心，她一心只追求成功的生活。然而，在被她所信任的人背叛、並面臨震撼人心的真相之後，她開始嘗試擺脫自己的慾望和執念。本文將介紹我的Happy End的劇情，播出時間，人物關係和主要演員。

我的Happy End劇情大綱

《我的Happy End》這部劇劇描述了徐才媛（張娜拉飾）這位生活傢俱公司「Drev」的CEO，在事業上取得巨大成功，卻隱藏著不為人知的危機。徐才媛發現自己遭到不明人士長達七年的跟蹤，經常收到侵擾性的信件和訊息。一天深夜，她被一個穿著黑衣的人跟隨到一座橋上，那人突然動手掐住她的脖子並推她下橋，明顯有謀殺的意圖。令人震驚的是，主要嫌疑人可能是她的一位同事。

徐才媛的丈夫許純永 （孫浩俊飾）總是將家庭放在第一位，平時展現溫柔教養的形象，是理想的育兒夥伴。然而，當徐才媛發現丈夫聲稱去運動時實際並沒有去健身房，她透過智慧手錶追蹤丈夫的位置，竟發現他換上了一副陌生的打扮——油亮的頭髮和酒紅色西裝，並與她的大學好友權昀昣 （蘇怡賢飾）祕密會面。她目睹他們親密無間的互動，這讓徐才媛場心碎崩潰。此外，徐才媛的繼父徐昌錫（金弘波飾）一直表現出慈祥親切的態度，對她如同自己的親生女兒一般疼愛。然而，她得知多年前母親的死亡保險金高達五億元，而這筆錢最終落入繼父手中，母親的死因可能與繼父有關，這讓徐才媛再次受到強烈的衝擊。

經過一連串的事件，徐才媛開始對身邊所有信任的人抱有疑慮。她從一次意外中幸運生還後，目睹繼父、丈夫和同事們圍繞在她身邊，滿臉焦慮。但對徐才媛來說，這一切都讓她感到反感和不安。她在心中暗自發誓要對他們展開復仇，她的報復之路即將開始。

我的Happy End開播時間

和我的老公結婚吧於2023年12月30日起在韓國TV CHOSUN播出，每週六和週日晚21:00更新兩集。

我的Happy End人物關係圖

圖片來源:tvchosun.com

我的Happy End演員

1.徐才媛（張娜拉飾）

白手起家CEO，擔任生活傢俱公司「Drev」的領導者，擁有數百萬追隨者的網絡影響者。童年時期，她的繼父昌錫接替母親的角色，確保她的生活保持在正軌上。丈夫許純永（由孫浩俊飾）也始終在精神和物質上對她提供支援。她毫不保留地將「Derive」的成功歸功於他們。直到一些背後的真相被一一揭開，才媛下定決心要把自己經歷的磨難原封不動地還給他們。

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2.許純永 （孫浩俊飾）

才媛的丈夫，自由設計師兼產業設計科教授。多情酒脫，不愛生氣。 純永出生於並不富裕的家庭，是個從不惹事生非的模範生。 他一旦對一件事情著迷就會對其他事情都打不起精神，自己完全投入。 才媛對純永來說就是這樣的存在。 結婚後，他始終認為家人是第一位，不管怎樣家人優先的他，是對才媛來說獨一無二的獻身型丈夫，對女兒來說是像朋友一樣慈祥的爸爸。 但有一天，面對著無法想像的真相，他下定了無法挽回的決心…

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3.權昀昣 （蘇怡賢飾）

才媛的大學同窗，美術大學副教授。在大學畢業後赴海外深造，最終獲得了博士學位。雖然她的成就令人羨慕，但隨著才華的消逝和婚姻的破裂，她感到深深的痛苦。當她再次遇到才媛時，心中不禁生起了嫉妒之情。

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4.尹席歐（李基澤飾）

“Drev”生活傢俱公司的設計總監。 他婉拒了許多大型企業的邀請，選擇在「Drev」工作，並因此聲譽鵲起。 他天賦異稟，對創新的追求永無止境。 身為公司裡最資深的員工之一，他是最親近才媛的老職員，所以常在信任與懷疑之間搖擺。