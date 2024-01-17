飛常日誌｜馬國明劇接劇被嫌睇到厭　無奈回應：我都覺得有啲煩

TVB熱播劇《飛常日誌》今日（17日）在油塘舉行宣傳活動，劇中主要演員均有出席。對於被網民嫌棄老是常出現，馬國明（馬明）在接受《香港01》訪問時亦笑言自覺「有啲煩」，但作為演員是被動的，一切由公司安排。

馬國明在半島補擺婚姻表示最緊要開心。（葉志明攝）

《飛常日誌》播出後被網民指像廣告劇，有一種hard sell的感覺，對此馬明就表示：「我又唔會覺得係hard sell，我哋之前講過係實況劇，唔係好Drama嘅嘢，呢部劇未必睇到你心血加速，但會睇得好舒服。」而提到網民指出他劇接劇推出，老是常出現，有審視疲勞，他就表示：「其實我都覺得有啲煩，但係冇辦法公司安排。」還笑言《飛常日誌》播出後已沒有存貨，叫大家可以放心。

另外提到與湯洛雯秘密在香港補擺酒一事，馬國明就直言：「之前有計劃，我哋喺蘇梅島之後雙方家長覺得如果冇請親戚會覺得係遺憾，所以嗰個齋for親戚，變咗成件事係圓滿嘅。（點解選擇半島？）呢個要問我太太佢負責。」還續言湯洛雯是次有請婚姻策劃師幫忙，減輕籌辦事宜的負擔。

馬國明表示對於生子一事一切隨緣。（葉志明攝）

馬國明預6位數派利是。（葉志明攝）

而眾所周知半島酒店是一間五星級酒店，問到辦婚禮價錢方面多少時，他就表示：「價錢係其次，嗰啲係開心錢，最緊要所有親朋戚友開心。」而是次補擺婚宴他們就大約邀請了約一百位親朋戚友。

剛升級為人夫後已馬不停蹄工作，問到有沒有計劃去度蜜月時，馬明就表示：「希望今年，但都要睇吓工作先，（想去邊度？）我哋想睇北極光。」但目前未有所安排。而提到生子計劃時，他就表明順其自然，一切隨緣，而新年將至已預6位數派雙封利是。