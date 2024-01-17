仙劍4電視劇｜劇情最新播出時間/追劇日曆+人物關係圖+角色簡介

《仙劍四》根據上海軟星同名單機遊戲改編，由楊玄、黃埜共同執導。由鞠婧禕、陳哲遠領銜主演，茅子俊、毛曉慧共同主演的古裝仙俠劇。從2005年的開山之作《仙劍奇俠傳1》開始，仙劍系列遊戲中已經有3部被改編成了電視劇。仙劍四敘述了韓菱紗、雲天河、柳夢璃與慕容紫英四人，在追尋仙道的路途上，面對各種挑戰與考驗，最終領悟到「修行仙途，先需修習人間道德」的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

仙劍4劇情大綱

十九年前，瓊華派利用望舒和羲和雙劍布下天羅地網，封鎖妖域，吸取其靈氣，引起人妖之間的血腥衝突，雙方損失慘重。 瓊華派的兩名弟子雲天青和夙玉，因對瓊華派的修煉理念持異見，選擇離開，隱居於青鸞峰，生下子嗣雲天河。不久後，夙玉辭世。 幼小的雲天河對父母的過往一無所知，父親雲天青也因病離世，使他孤身在山中成長。 雲天河（陳哲遠 飾）偶遇闖入其父母墓室的少女韓菱紗（鞠婧禕 飾），兩人一同下山追尋父母的足跡。 途中遇到另一名少女柳夢璃（毛曉慧 飾）。為瞭解父親的過去，雲天河決定與韓菱紗、柳夢璃一同投入昆虛瓊華派並成為弟子。瓊華派安排年齡相仿的慕容紫英（茅子俊 飾）指導他們，四人結為夥伴。 隨著雲天河身世的逐步揭露，這群本來心心相印的朋友陷入了深重的苦痛與迷茫之中，最終雲天河與摯友們攜手，踏上逆天改命，拯救世界的旅途。

仙劍4播出時間｜最新追劇日曆

《仙劍四》於2024年1月17日起於愛奇藝全網獨播，VIP會員每日18點更新2集，非會員每日18點轉免1集。

仙劍四官微@weibo

仙劍4｜人物關係圖

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仙劍4｜演員

雲天河（陳哲遠 飾)

自小孤身一人，父母早逝，一直居住在青鸞峰的幽靜之處，從未踏出山門，對外面的世界毫無瞭解。一次因為一頭山豬闖進了石沉溪洞的洞穴，意外地與正在洞穴探險的韓菱紗相遇。

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韓菱紗（鞠婧禕 飾)

個性開朗心地善良，聰明機智，自稱是獨自行走千里的古墓大盜。 聽聞青鸞峰上流傳著劍仙的故事，因此鼓起勇氣攀登青鸞峰，探索石沉溪的洞穴，在那裡與雲天河相遇。

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柳夢璃（毛曉慧飾)

身為官家小姐，有著大家閨秀的嫺雅氣質，端莊大方。

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慕容紫英（茅子俊飾)

瓊華派弟子，幼年時就被送到仙山修行。