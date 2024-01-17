李司棋空姐look廣告吸睛 自爆唔抗拒着黑絲：有啲人叫我做黑絲棋

藝人李司棋（司棋姐）、羅蘭今日（17日）齊聚出席新春盆菜直播活動，二人難得久違再次合作，一見面就相當開心。李司棋在接受《香港01》訪問時，表示對於新廣告以空姐look示人，獲網民激讚可愛十足又有創意，司棋姐大表開心，還直言以前也曾有過空姐夢。

司棋姐曾有過空姐夢。（梁碧玲攝）

提到新年將至有沒有買盆菜過年習慣，司棋姐在接受訪問時就表示：「前兩年開始有，因為方便。」在旁的羅蘭姐就表明沒有此習慣，但過年就會準備年糕、蘿蔔糕，還有會事先買好魚、菜過年。眾所週知，司棋姐煮得一手好菜，問到新年會否親自下廚煮『圍爐飯』（團年飯）時，她就表示：「好意頭嘅嘢（餸菜）由細到大比較唔注重，但係媽咪教落嘅嘢會整，好似包水餃，北方人認為水餃係圓滿。」

司棋姐自爆一向有穿黑絲襪。（梁碧玲攝）

續問到司棋姐拍的新一則廣告以空姐黑絲look示人獲激讚，問到接拍前有曾否有抗拒，她二話不說：「冇啊，我不嬲都有着絲襪，有啲人都叫我做『黑絲棋』。其實絲襪咋嘛，點解要抗拒。（曾經有冇空姐夢？）我細個有㗎，我讀書時候好想做空姐。（依家圓夢）都算喇！」

司棋姐對新廣告的形像被讚感到很開心。（梁碧玲攝）

另外，提到有否留意早前很受歡迎的劇集《新聞女王》時，司棋姐表明有留意還大讚好睇。問到有否戲癮發作，她表示：「冇啊！因為而家生活都好忙，都係keep住半退休生活。（有好劇本搵上門會唔會拍？）唔會。」而在旁的羅蘭姐亦邀請她有時間就可出來拍戲玩玩，但司棋姐再次表明不會，似乎是非常享受目前的生活。而羅蘭姐雖然已經89歲，但幾乎每年都會拍一套劇集，問到是否一年只拍一套時，她就表示：「唔係。」表示有好角色找她就參演，以及要等公司安排。