古靈精怪台灣篇｜純欲風女主持即場被調教　大玩綑綁SM曬噴血身材

J2熱播節目《古靈精怪台灣篇》15集節目的主持陣容鼎盛，有大家熟悉的林映暉（暉哥）、「台灣蔡思韵」姜宇夫、宋婭彤、莊茜佳、葉芸希及翁健倫等。他們會以身犯險，帶觀眾體驗台灣特殊風俗及儀式，尋找有趣的場景作另類體會。

三位主持（左起）莊茜佳、宋婭彤及葉芸希會學習綑綁術。

今晚（18日）一集率先出場的三位主持莊茜佳、宋婭彤及葉芸希，一來就非常重口味，要學綑綁術。她們拜訪的蕾老師，在BDSM界享負盛名，有「蕾女王」稱號顧客遠至海外，有專誠慕名前來要求「調教」的外國人。她表示本地客人以夫妻或情侶居多，玩的都是情趣同情境。教室內放滿各樣的SM工具，有皮鞭、綁繩、束衣、藤條、刑具及吊環等。換上束衣的蕾老師即刻變身蕾女王，連表情都變得自信起來。

蕾老師變裝成「蕾女王」。

蕾老師變裝成「蕾女王」。

宋婭彤成為首位被調教對象，她被蕾女王以熟練手法綁起雙手，再高高吊起。身旁的莊茜佳目睹有機可乘，拿起皮鞭作勢鞭打，嚇到宋婭彤起腳抵擋。莊茜佳接受訪問時透露有些動作望落好得人驚︰「開始時好緊張，雙手出晒汗。心情都好複雜，體驗完之後內心有少少怕醜。」被問到是否享受時，她抵死的話︰「俾你發現到我好想玩添。」

莊茜佳拿起皮鞭，作勢調教宋婭佳。

宋婭佳再試全身綑綁及蒙眼。

宋婭佳再試全身綑綁及蒙眼。

接住輪到「台灣蔡思韵」姜宇夫登場，同行的還有莊茜佳及宋婭彤。她們介紹的仙洞巖，有「基隆小敦煌」之稱。姜宇夫繼續性感擔當，以熱褲上陣，展示一雙白滑修長美腿。信眾要參拜廟內的神像，要先經過仙洞巖。該巖洞只能容納一人通過，而且越行越窄，不時要蹲下及匍匐前行，幾經辛苦三人終於抵達終點參神。姜宇夫接受訪問時忠告善信說︰「條路好窄，早餐都唔可以食，行到後來要踎低，又要跳跳跳，搞到夾肚腩行好辛苦，後悔今朝早餐食到好飽，同埋有幽閉恐懼症嘅都唔啱嚟。」

（左起）姜宇夫、莊茜佳、宋婭彤。

仙洞巖越行越窄，最後要側身及蹲低前行。

此外，今晚節目還會介紹全台灣最大的寺廟主題公園五年千歲公園，面積廣闊要帶地圖行。內有七十三個秘境，三位主持行勻之後，已筋疲力盡。

三位主持行到筋疲力盡。