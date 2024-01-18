李絮安宰弘合演19禁韓劇《愛情少一啪》　大尺度演出堪比動作片

由《模範的士》李絮和《假面女郎》安宰弘主演的19禁愛情喜劇《愛情少一啪》，從一對無性夫妻的視角出發，道出各種各樣的婚外情情侶故事。劇集將於1月20日在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

李絮和安宰弘繼《小公女》後，再度合作劇集《愛情少一啪》。

劇集於「黃Viu煲劇平台」有得免費收看。

《愛情少一啪》是一套大尺度現代愛情韓劇，講述酒店前台服務人員裕真（李絮飾）和的士司機Samuel（安宰弘飾）結婚五年，二人沒有孩子、沒有感情，是名符其實的無性夫妻。正當他們為了金錢煩惱之際，裕真偶然發現了朋友的秘密，她決定聯手丈夫威脅通姦人士以賺取外快，二人也從中檢視了彼此的關係⋯⋯

李絮劇中飾演酒店前台服務人員裕真。

和任職的士司機Samuel（安宰弘飾）的老公，聯手威脅通姦人士以賺取外快。

今次是李絮和安宰弘繼《小公女》後，再度合作劇集，二人更在新劇上演多場尺度大膽的戲碼，連導演全高雲也被二人的專業震懾：「《愛情少一啪》的親熱戲非常多，演員很難輕易決定接演，但是李絮和安宰弘對劇集充滿熱情，他們的表現總是超出我們預期。」李絮也笑言：「這是一部動作片，從一開始就有肌膚之親，大家可以好好期待！我們覺得一旦決定演出，就要帶著熱情去做，能夠輕鬆地進行拍攝，全因為安宰弘是我的搭檔。」單身的安宰弘則透露拍攝期間不時向已婚導演取經，才能充分掌握人夫的複雜心情。

李絮和安宰弘劇中上演多場尺度大膽的戲碼。

令人期待

至於《愛情少一啪》的劇名由來，導演任大炯表示劇集英文名稱《LTNS》有「Long Time No Sex（很久沒有性愛）」之意：「起初命名為《情侶敲詐團夥》，但是有一天全高雲導演建議改為《LTNS》，LTNS原本是好久不見的意思，但是他將『See（看）』改為『Sex（性）』，我認為標題和劇情很適合，所以便決定使用這個名稱。」