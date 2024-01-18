小芝風花演《大奧》重塑經典壓力大　龜梨和也禿頭上陣獻出第一次

由「新生代人氣女星」小芝風花和「萬年不老偶像」龜梨和也領軍的古裝日劇經典《大奧》「令和版」，今晚（18日）於「黃Viu煲劇平台」首播，將緊貼日本播放。

由小芝風花和龜梨和也領軍的古裝日劇經典《大奧》「令和版」，今晚（18日）於「黃Viu煲劇平台」首播。

要數日本最炙手可熱的新生代女星， 小芝風花絕對榜上有名！單是2023年，她便主演了春季日劇《聽我的電波吧》、夏季日劇《轉職魔王》、現正熱播的《費馬的料理》和《生意世傳金與銀》，產量驚人！今次她被相中主演睽違20年重新製作的《大奧》，不但是演藝生涯的里程碑，亦是業界人士肯定的象徵，她也坦言倍感壓力：「這個角色曾經被很多有名的演員扮演過，所以我感到興奮之餘，也感受到自己肩負重任。」

小芝風花年僅26歲，前途無可限量。（小芝風花Instagram圖片）

小芝風花人氣爆燈，獲欽點擔正《大奧》。（富士電視台官網圖片）

至於龜梨和也自1998年加入前尊尼事務所後，首度參演日本時代劇，讓大眾非常期待他的「第一次」。對此，龜梨表示非常榮幸，又提到和女主角小芝風花早有淵源：「我和小芝多年前合作過《第二次戀愛》，只是我們的對手戲不多，當時她只是個十幾歲的孩子，但我覺得她是一個很有條理的人，臉上也總是掛著燦爛的笑容。」

小芝風花在《大奧》飾演五十宮倫子。

龜梨和也出道以來首度挑戰古裝。（富士電視台官網圖片）

為了呈現江戶時代的古色古香，《大奧》全程在京都取景，該劇更雲集高顏值女星西野七瀨和森川葵、人氣男團Snow Man成員宮館涼太、實力派演員安田顯和栗山千明等，務求打造出最高品質的「令和版」《大奧》！

小芝風花和龜梨和也時隔多年再度合作。（《大奧》Instagram影片）

日劇《大奧》的故事背景設定在江戶中期，其時經濟持續惡化，社會階級差距不斷擴大，日本國民祈求有能之士出現，領導國家和民眾走出貧窮。此時皇族之後五十宮倫子（小芝風花飾）被迫下嫁第十代將軍德川家治（龜梨和也飾）締結政治婚姻，她從京都前往江戶城本丸內的大奧，和近千名仕奉將軍的女性一同生活。為了得到將軍的寵愛，後宮佳麗的戰爭正式拉開帷幕；與此同時，有人暗中策謀，企圖讓大奧和江戶幕府陷入混亂之中⋯⋯