許光漢晒韓文冧香港「老婆」　Jeffrey讚真人超正

許光漢來港出席活動，不過由於行程緊密，所以無機會外出感受香港文化。（陳順禎攝）

台灣男神許光漢今日（18日）現身金鐘出席珠寶活動，問到最掛住香港嘅咩，有粉絲即時代答「老婆」，佢嗰行接受訪問時，每次見到香港粉絲都有唔同嘅驚喜，但係佢就依然未習慣被叫老公。由於時間關係，所以今次逗留香港時間比較短，許光漢表示希望下次可以留耐啲感受香港嘅文化，講留港最直接嘅方法大可接拍香港電影，許光漢表示：「之後有機會」

Jeffrey大讚許光漢真人十分正。（陳順禎攝）

近日忙於拍攝韓劇《No way out》嘅許光漢，即席示範學到嘅韓文，而佢亦透露在當地拍攝尚算順利，不過下月農曆新年預計會放假留喺台灣。「陪朋友、家人打牌才有過年感覺，但我通常都會輸。」而除咗封利是俾工作人員之外，許光漢仲話歡迎工作人員即場選購珠寶首飾。

Ivy So初演舞台劇《百分百感覺2024》，Marf捧場後嘅目標係今年可以挑戰舞台劇。（陳順禎攝）

同場嘅香港男神Jeffrey（魏浚笙）以真空西裝上陣，佢解釋要適應返巴黎嘅天氣，絕無任何比拼意思。「頭先我同許光漢講話我從小到大睇你嘅作品，佢應該覺得我有少少吹水，但我真係有睇《想見你》覺得好吸引，但今日見到真人係覺得咁吸引。」

Jeffrey話已經同五膠夾好時間去捧Edan場。（陳順禎攝）

啱啱由米蘭時裝周返港嘅Jeffrey，透露此行見到唔少朋友，當中包含Wyman（黃偉文）。「我好珍惜今次嘅短聚，因為雖然我哋係同場但唔同區，所以比保安阻隔咗，又出唔到去，大家唯有隔住條橋去溝通。」由於Jeffrey要趕返香港做嘢，所以未能夠同Wyman食飯，問到有無邀歌，Jeffrey 表示非常想，但首先要有歌喺手。