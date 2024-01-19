繁花｜王家衛帶紅劇中建築物成打卡點　人流旺盛民眾瘋搶拍照

國際大導演王家衛首次執導兼擔任監製拍攝的電視劇《繁花》播出後大受歡迎，令劇中多個重要取景地的真實地點爆紅，成為熱門打卡點，掀起不少討論。而台灣資深演員李立群亦有留意該劇集，不過就對劇中內容有一些不認同，更公開表明王大導拍電影劇始終經驗不足。

王家衛首次執導兼擔任監製拍攝的電視劇《繁花》播出後大受歡迎。（視覺中國）

《繁花》爆紅後不少在劇中出現的場景都爆紅，就好像「和平飯店」成為熱門打卡地，更順勢推出「繁花雙人套餐」獲得不少訂單。還有在劇中出現位於黃河路的「至真園」，現實建築物為「苔聖園」亦深受歡迎，吸引不少民眾前往拍照留念，即使到夜晚該地方依然是人流旺盛，可見劇集的影響力是多麼的強。

「和平飯店」成為熱門打卡地。（視覺中國）

劇中出現位於黃河路的「至真園」，現實建築物為「苔聖園」亦深受歡迎。（微博圖片）

而對於《繁花》成為近來熱門討論劇，台灣資深演員李立群亦有所留意，但似乎對於劇集的設計內容感到不滿，他在自拍視頻裡表示：「王家衛導電視劇的一個，這個經驗不足，他經驗還是不夠。《繁花》是一個，但大部分中國觀眾都喜歡的，上海人不太喜歡。我們要尊重，因為上海人太了解，你《繁花》講的1992年、1993年的上海，我們太了解，那個年代沒走過來多久嘛，才30年，我記得很清楚不是這樣，不是你講的這樣。」他還表明看不明白王大導過去幾部作品：「我不認識王家衛，你看過他幾部，前面幾個電影沒看懂，《一代宗師》、《重慶森林》我真沒看懂，我素質太差。」

從李立群的言論可知，他認為王大導拍攝出來的90年代上海風貌，與其認知、經歷過的90年代上海面貌不一，劇集與實際上不符。

李立群認為王家衛拍電視劇經驗不足。（微博圖片）

其實，除了李立群之外，還有不少網民都認為王大導所拍出來的根本不是90年代的真正上海。認為劇集拍攝出來的效果過於油膩、浮誇，用色太多燈紅酒綠，更帶給人一種30年代的舊上海感覺，笑言他拍得像《花樣年華》，認為他始終不了解上海。

劇集用色比較豐富。（微博圖片）