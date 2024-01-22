容祖兒生父容錦輝原來係跨境商務車隊長　進駐抖音成網紅

最近有網民指樂壇天后容祖兒父親容錦輝先生活躍使用內地抖音平台，更以「輝哥」作為稱號，主要分享粵港澳跨境商務車的日常工作，抖音由上年七月中開始運作，容祖兒生父容錦輝，非常之健談，在鏡頭前滔滔不絕，除了分享駕駛心得，亦分享自己從事這一行已超過十五年，內容相當生活化。

最近有消息指樂壇天后容祖兒父親容錦輝先生活躍使用內地抖音平台。（抖音平台）

容爸爸曾於抖音上載17條影片拉客

容爸爸在分享的17條影片抖音當中不斷推介宣傳吸納客戶，影片中還意外曝光容爸爸手上所帶的是某品牌貴重的名錶。根據上載影片的時間可見他從去年7月22日直到8月15日，總共更新17段影片，自從八月就沒有再更新任何影片。另外根據抖音平台所留下的資料，從WeChat翻查的確有此帳戶，WeChat大頭帖是用爸爸的樣子，而名稱則是輝哥，專注粵港澳商務車。

容爸爸從去年7月22日直到8月15日，總共更新17段影片拉客。（抖音平台）

另外根據抖音平台所留下的資料，從WeChat翻查的確有此帳戶。（WeChat截圖）

容祖兒曾被父親牽連貼滿欠債街招

其實容祖兒(Joey)多次在訪問提及過是單親家庭成長，與母親相依為命生活。而過去其實容爸爸多次捲入負債風波，令女兒Joey慘遭貼滿欠債街招。Joey經理人霍汶希（Mani）曾向傳媒披露， Joey父親經簽下承諾書認索款，並承諾不再滋擾Joey及索取利益，最終公司選擇代表回應Joey與父親正式劃清界線。

容爸爸多次捲入負債風波，令女兒Joey慘遭貼滿欠債街招。（資料照片）

容爸爸大談做司機生涯點滴

容爸爸去年七月底在抖音發佈第二條影片身處於香港迪士尼的影片，影片中他全程坐在司機座駕，臉向鏡頭說出：「最近暑假送咗三個家庭嚟迪士尼玩，如果有需要去迪士尼玩，我由內地點對點送到屋企。」之後容爸爸陸續發佈一系列有關機場及往返內地接送的影片作宣傳。當中有11段影片是有關於他接受訪問大談做司機的生涯點滴。他面向鏡頭作出自我介紹，他說：「我叫Michael行內人都叫我輝哥，我由開始已經進駐中港澳客運，已經超過16年，我哋團隊超過100格商務車。」

他指自己2008年開始做中港包車業務，並表示：「我一直都喺呢個行業冇離開過，嗰陣時啱啱回歸中央都推行咗自由行，我個朋友有一日就叫我接佢落嚟香港，嗰陣朋友就覺得好神奇好多嘢問，傾咗好耐，原來好多內地嘅同胞對香港都好陌生。」被問到入行多年的辛酸史，他坦言：「辛苦㗎！每一日坐喺架車入邊，係辛苦㗎！但係因為我鍾意去接觸新嘅事物，去接觸不同嘅人，我喜歡開車嘅感覺，所以樂在其中。」他透露自己最大的期望是讓大家認識香港的飲食文化和特色。