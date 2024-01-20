前東張女神着比堅尼騷火辣身材　出身富裕高學歷與關之琳屬前親戚

現年33歲的魏韵芝（Joyce）是2016年落選港姐，曾主持TVB節目《東張西望》、《流行都市》及《3日2夜》等，外形出眾的她不時在IG大曬泳照、浸溫泉相等，向網民大家派福利，成為不少網民心目中的女神。近日魏韵芝分享了一系列早前到瑞士旅行的靚相，其中一張泳衣照就引起網民關注，相中她背向雪山，以比堅尼上陣的她突顯出傲人身材，網民紛紛留言大讚「靚人靚景」，相當吸睛！

曾主持TVB節目《東張西望》。（電視截圖）

魏韵芝（Joyce）曾與鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）主持《3日2夜》。（IG@judy.kwong）

魏韵芝分享了一系列早前到瑞士旅行的靚相。（IG@joycengai）

以比堅尼上陣的她突顯出傲人身材。（IG@joycengai）

魏韵芝曾與鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）主持《3日2夜》，憑出眾身材打響名堂，但其實她不但外形出眾，背景亦十分猛料。出生於富裕家庭的魏韵芝，外公是關之琳的富商前夫王國旌，媽媽經營高級餐廳，而哥哥就是鄧紫棋（G.E.M.）的造型師男友魏俊傑（Mark）。魏韵芝3歲就隨爸爸移居外國生活，直至父母離異才回流香港，畢業於英國倫敦政治經濟學院法律系的她，更取得香港中文大學法律學院法學專業證書，曾於律師行任職事務律師逹兩年半。

Joyce的腹肌線條相當明顯，身形Fit爆！（IG@joycengai）

魏韵芝哥哥就是鄧紫棋（G.E.M.）的造型師男友魏俊傑（Mark）。（IG@joycengai）

支持G.E.M.。（IG@joycengai）

2016年魏韵芝放棄做律師的7萬元高薪厚職去參選港姐，雖然最後落選，但仍獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，主要擔任主持工作。去年魏韵芝因與森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、和王嘉慧（Cathy）主持節目《LAW霸女神》而引起網民再度關注，準備充足的魏韵芝每次都能於節目中「拋書包」講解法律，而且回答選擇題時命中率最高，因而有「好勝Joyce」之稱。

去年魏韵芝因與森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、和王嘉慧（Cathy）主持節目《LAW霸女神》而引起網民再度關注。（IG@joycengai）

作為富二代，不時周遊列國。（IG@joycengai）