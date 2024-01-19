84歲鋼琴大師劉詩昆曬一家四口合照　3個月大囝囝眼仔碌碌好可愛

現年84歲的國寶級鋼琴家劉詩昆在2020年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國為他誕下女兒「貝貝」劉蓓蓓，去年10月孫穎再為劉詩昆誕下一子「添添」劉天天，組成四口之家。日前劉詩昆在小紅書上載了一段影片，大曬一家四口的合照！

劉蓓蓓生日Party。

去年10月孫穎再為劉詩昆誕下一子「添添」劉天天。（孫穎）

一家四口合照。（影片截圖）

劉詩昆寫道：「2024年第一天帶添添出去遊玩，願天下的寶貝們都快樂健康的成長。祝大家新年快樂，龍年大吉，萬事如意。」片中所見，劉詩昆帶囝囝「添添」出街，「添添」全程眼仔碌碌地望住坐在凳上的爸爸劉詩昆，口擘擘似想叫爸爸，而劉詩昆就寵溺地望住囝囝，父愛滿瀉，畫面溫馨！網民紛紛留言大讚BB皮膚白净，相當精靈可愛，亦有人表示十分佩服年屆84歲高齡的劉詩昆再做爸爸，有心有力！

精靈可愛。（影片截圖）

父愛滿瀉。（影片截圖）

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據知劉詩昆與孫穎早年於上水古洞連掃5間獨立屋，並將其中兩間共7,000多呎的相連獨立屋打通，更斥資過千萬設計成私人藝術館。這兩間相連大宅，連同花園、泳池足足近萬呎，早於10年前市價已達1億！而這間私人藝術館只有少數人士可以參觀，去年年尾玄學家七仙羽（七師傅）曾獲邀到訪大宅，並公開豪宅內景，讚嘆大宅美侖美奐如宮殿一樣，滿屋都是國王、總統等送的禮物，包括名畫、名錶、各式藝術品等等，價值不菲！

七師傅探望劉詩昆一家。（Facebook@七仙羽）

到處都是名畫和藝術品，七師傅不忘打卡留念。（Facebook@七仙羽）

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