鬼故｜鄧洢玲阿旦大陸揼骨撞鬼　被鬼壓床耳語細聲講「呢四個字」

ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》今晚播出一集有鄧洢玲阿旦分享一次在內地揼骨時的撞鬼經歷。不過，當鄧洢玲阿旦分享完之後，同場的詹朗林又講了一個有關鄧洢玲阿旦的按摩店的靈異故事，竟然比起鄧洢玲阿旦的親身經歷更為恐怖。



鄧洢玲阿旦返大陸揼骨撞鬼。（《晚吹 - 總有一瓣喺左近》截圖）

鄧洢玲阿旦表示，多年前因為與朋友一起辦年宵的關係，而需要上深圳入貨。她表示，當年年齡輕又收入不多，所以就與同行男朋友一起去揼骨（按摩），打算揼完骨在店內休息過一晚才回港。

鄧洢玲阿旦返大陸揼骨撞鬼。（《晚吹 - 總有一瓣喺左近》截圖）

入按摩房即覺「唔聚財」

阿旦續說，進入店內時已覺得有點奇怪，因為職員替她和男友兩人安排了一間三人房間，而且更詭異的是，入房前需要經過十分多彎位。她說：「入去係要九曲十三彎。一入去就覺得唔舒服，間房有個好細嘅窗，出面有盞消防燈，又紅又綠咁。」正因如此，雖然阿旦已十分疲倦，但因為這種「唔聚財」的感覺而睡不著。

鄧洢玲阿旦返大陸揼骨撞鬼，聽到有把聲答佢問題。（《晚吹 - 總有一瓣喺左近》截圖）

被鬼壓床 靈體耳語

按摩完畢後，按摩師就離開了，只剩下阿旦和男朋友兩人。這時候阿旦就覺得有問題，在內裡自言自語問道：「唔知呢度係咪有鬼？」怎料下一秒，她的右邊竟然有一把聲音，用「唔咸唔淡」的廣東話在她的耳邊說：「真係有㗎...」阿旦說，當時她緊閉著眼睛不敢看她的右邊，同時她也發現自己身體不能夠郁動，她說：「唔係係咪鬼壓床。」阿旦亦說，當時她以為她很用力地抓緊男朋友的手，但其實沒有。

鄧洢玲阿旦返大陸揼骨撞鬼，聽到有把聲答佢問題。（《晚吹 - 總有一瓣喺左近》截圖）

鄧洢玲阿旦返大陸揼骨撞鬼，聽到有把聲答佢問題。（《晚吹 - 總有一瓣喺左近》截圖）

經歷一分多鐘

意識到情況不對時，阿旦就表示當時她將自己認識的經文都念了出來，隔了一分多鐘後，鬼壓床的感覺才慢慢消失，同時也抓緊了男朋友的手。她說：「之後我男朋友醒咗，就係咁搖我拍我。我就話：『我要出去...我要離開間房..』」之後，阿旦才在男友陪同下，再一次經過九曲十三彎的通道，離開了那個房間在大堂休息。

鄧洢玲阿旦被鬼壓床。（《晚吹 - 總有一瓣喺左近》截圖）

鄧洢玲阿旦被鬼壓床。（《晚吹 - 總有一瓣喺左近》截圖）