亞洲超星團｜黃奕斌同郝瑞然綵排一齊受傷現危機　表現即時扣晒分

偶像選秀節目《亞洲超星團》，今日（20日）播出第9集繼續是超星練習生第二次舞台公演，由超星導師農夫打頭陣演出，一連演唱《地獄見》＋《娛樂圈殺人事件》＋《冇你就冇我》，大晒Rap功引爆全場，氣氛熾熱！今晚出場名單如下，Dance組方面，有演出《忘情森巴舞》的「沙漠怪客」隊，成員有愛合、江文俊、吳玄曄、鄭史佑、孫竟東、李澤楊和孫瀟威，演出《Attention》的 「Asia super shy」隊，成員有汪穆清、金東彬、方玉亨、智樹、土方琉伊、黃輝雄、阿昕然和羅奕傑；Rap組方面，有演出《2 Baddies》的「V8引擎」隊，成員有江信熹、奧利、郭殿甲、梁詩煜和譚奕天，演出《X》的「Treble X限定盲盒」隊，成員有鐘駿一、沈梓豪、朱永強、尹俊嵐和陳鑫昊，演出《Back Down》的「街頭霸王」隊，成員有白子奕、黃攀、徐源坤、黃奕斌和郝瑞然。

睇到Rain同農夫都企喺身拍手讚好。

蘇志威示範《忘情森巴舞》招牌舞蹈。

今集亮點是演出《忘情森巴舞》的「沙漠怪客」隊，皆因要在原唱蘇志威面前表演。「沙漠怪客」隊以印第安風格打扮亮相，妖味濃的愛合貫徹妖風，大晒柔軟度十足舞姿，表現亮眼。蘇志威點評時笑言：「這首歌是1991年的歌，我相信下面所有的小朋友應該還沒出來（出世）！」並指「沙漠怪客」隊整體表現不俗，C君搞笑問道：「那跟你以前年輕跳的時候比怎麼辦？」蘇志威笑言：「不能比，因為以前我們跳舞的重心在腳，他們現在跳的舞步很輕，所有（重心）都放在上面。」蘇志威之後應大家要求即場上台示範《忘情森巴舞》招牌舞蹈，Rain看畢都忍不住站起來拍手。

「沙漠怪客」隊。

愛合繼續妖爆！

人氣最高的「V8引擎」隊同樣值得關注，江信熹、奧利、郭殿甲、梁詩煜和譚奕天全是人氣高企選手，五子台上又唱又跳又Rap，勁有睇頭！C君大讚：「今天看到是一個偶像組合，但是RAP得很好的樣子。」蘇志威則說：「懷疑自己係咪睇緊說唱組，因為佢哋擺喺跳舞組，我覺得佢哋都係有機會贏，除咗說唱之外，舞蹈都好出色，你哋呢組好強好強，希望你哋繼續努力。」

「V8引擎」隊。

C君同蘇志威大讚「V8引擎」隊。

最後上場的「街頭霸王」隊陷入危機，皆因5位隊員當中，黃奕斌（Hugo）和郝瑞然齊齊於綵排時受傷，兩人上台時更要其他隊友攙扶，Hugo憶述受傷經過說：「排練時不小心，然後是腳踝90度的很用力踩下去，所以受傷的。」由於兩人腳部受傷關係，只能坐着演出，令該組整體表現大打折扣。

Hugo話綵排嗰陣隻腳90度拗柴。

郝瑞然。