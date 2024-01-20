于正開新戲突然大鬧「來不了的人去死」　網民猜測矛頭指向祝緒丹

內地金牌監製于正近日為製作的新戲《五福臨門》進行開機儀式，沒想到其在現場發言時，竟表示：「讓來不了的人去死吧！」驚嚇不少人，頓時引起不少網民猜指其是指罵女星祝緒丹，事關他們二人近日因該劇集而鬧不快。

于正的發言引起不少網民猜測。（微博圖片）

在新戲《五福臨門》的開機儀式上，于正的發言令不少人超驚嚇，他大聲表示：「我覺得番位（演員排位）不重要，我們這戲真的很好看，一定要是爆款，讓來不了的人去死吧！」

正正因為一句：「讓來不了的人去死吧！」掀起不少猜測。有不少網民猜測他是隔空指罵祝緒丹，因為近日他在微博同網民互動時，留言指出祝緒丹在開機在即突然辭演《五福臨門》，說話明顯酸溜溜甚有不滿：「人家突然有了女一號，肯定不能阻擋人家的前途。」

祝緒丹被爆突辭演《五福臨門》。（祝緒丹微博圖片）

事後祝緒丹的公司與他的微信對話流出，原來是祝緒丹一方一而再再而三說服于正要讓她參演《五福臨門》，但最後因為對方另接另一套能擔任的女主角戲，所以就辭演，所以令于正覺得對方有不誠信的行為。

于正與祝緒丹公司的對話。（于正微博圖片﹑微博圖片）

而對於他在開機儀式上的發言，因為引來太多猜測，他就在微博貼文表示：「我普通話不好，但是我說的是讓來不了的人去撕吧，好像說太快說成了去死吧，抱歉抱歉，口誤口誤，散了散了！」