李龍基未婚妻王青霞被指冒認繆騫人女兒 激動反擊：這個太假了

李龍基未婚妻王青霞Chris被YouTuber指借錢失蹤、賣淘寶畫（洶寶賣家已向王青霞道歉），學歷造假等事，她都提出證據澄清，但事件還未平息。

有YouTube頻道「D100 Radio」再爆料，指李龍基未婚妻Chris曾於多年前冒認繆騫人的女兒在行內招搖撞騙。潘小文在直播中說：「當年呢個女士透過已經離世嘅Nel Nel，去加微信，自稱係繆騫人同王穎個月女，直接走去問人借錢。」潘小文透露，Chris曾在國內影圈工作過一段時間，但很快就被踢爆，輾轉間才以李龍基未婚妻的身份曝光於大眾目光之下。

不過對於這個嚴重指控，王青霞亦有回應⋯⋯



李龍基未婚妻Chris再被爆冒認繆騫人女兒搏曝光。（資料圖片）

李龍基同未婚妻Chris。（IG圖片）

之後，繆騫人亦出演過多套電影，例如有《投奔怒海》、《最愛》和《舞牛》等，為影視圈的一代女神。（網上圖片）

繆騫人是早年香港著名女星之一，1976年參選香港小姐後加入TVB，隨即就被力捧擔任重頭長劇《狂潮》的女主角，之後亦出演過多套電影，例如有《投奔怒海》、《最愛》和《舞牛》等，為影視圈的一代女神。1983年繆騫人與美籍華人導演王穎結婚，現繆騫人已移居美國淡出娛樂圈，甚少出現在幕前。

繆騫人是早年香港女星之一，1976年參選香港小姐後加入TVB，隨即就被力捧擔任重頭長劇《狂潮》的女主角，。（網上圖片）

李龍基未婚妻Chris反擊

李龍基未婚妻Chris接受《香港01》訪問時，強烈否認以上件事。她先表示李龍基也認識她的父母，又指她的母親與繆騫人認識。她說：「我母親和她一樣是上海人倒是真的也認識，她住在三藩市，更加特別因為我老公演出去聽歌，這個大家太假了，全世界都知道繆騫人是丁克（Dink意為雙收入、無子女）人家喜歡我老公，四十多年前到現在我老公去三藩市佢都有偶然捧場。」

李龍基未婚妻Chris沒打算「混娛樂圈」

及後李龍基未婚妻Chris又指，她從來都沒打算「混娛樂圈」，她說：「我要混娛樂圈我就不會介意發布過多和老公的合照，還有繆騫人息影多年，沒有必要搞著她，她現在支持我老公也不會合照或者爆（曝）光，所有人都知道繆騫人不生小朋友，何況我出生的年紀人家還沒有息影，她九十年代才息影的。我要混娛樂圈方法多的是，我曾經發布過自己父母的照片，我老公也保留了，而且是多年前發布已經被我刪除我還發布了自己長輩的照片有人跟惡意借用我親外公的照片。」

反撃網台

最後，她更反撃一些網台的言論，說道：「網台一張嘴沒有照片！沒有更多關係證明去說！反而我老公之前在節目提及過！有什麼人在登台的時間遇見過特別印象深刻！而且（有）意想不到的關正傑、繆騫人！他確實提及了！而且說過自己半個上海姑爺！因為半個同鄉。」