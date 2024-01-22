亞洲超星團｜朱永強自爆同文佐匡真係不和：確實是有一點火藥味

無綫（TVB）與內地合辦的節目《亞洲超星團》正在熱播，在月初時一班超星練習生在第二次公演分組前出現了一些小爭執，香港的代表中文佐匡慘被朱永強換掉，而因為當時的一下子小情緒讓觀眾及網民都擔心不已，以為二人真的「反面了」。

另一個香港代表文佐匡亦慘被人換掉。(《亞洲超星團》截圖)

昨日（21日）一班《亞洲超星團》的超星練習生錄影節目前接受《香港01》訪問，被問到二人的關係是否真的不和時，朱永強說：「我覺得我們坦承一點，其實你說不和嗎？是有一點，當時其實是有一點的。有一點火藥味在，這個不是做作，確實是有，但是都是因為哥們嘛，後來這個矛盾都解決了，來到了香港，我第一個聯繫的人就是你匡匡。」朱永強解釋到二人為什麼會有火藥味在，就是因為當時文佐匡選擇了Rap組《X》，後來卻被排名較高的朱永強換走，所以便鬧得不愉快，當時朱永強還說了：「我覺得你的聲線不太適合這首歌。」以致文佐匡聽後有點生氣。

一班超星練習生到TVB錄影節目。(胡凱欣 攝)

文佐匡聽到朱永強的話時有一點點錯愕，因為他曾接受訪問表示自己和朱永強已經和好，沒想到朱永強會說他們曾經存在過火藥味。朱永強表示：「自己確實沒怎麼聽過你唱RAP，但是怎麼說是我的問題，確實是草率了。但後來我有看到你在二公的那段RAP，我覺得我當時有點草率了。」朱永強誠意十足的向文佐匡表達自己的歉意，因為自己的草率而讓他當下不開心，亦表示之後二人在通訊軟件上聊了一下天就解決了。

文佐匡聽到朱永強的話時有一點點錯愕。(胡凱欣 攝)

朱永強突然愈爆愈多。(胡凱欣 攝)

文佐匡與朱永強有一點相似。(胡凱欣 攝)(胡凱欣 攝)

朱永強突然愈爆愈多，更爆出當時二人的確因為結下了這個樑子而有一段時間沒理會大家：「當時那個時候確實有一段時間沒說過話，就是看到不說話，也能理解，但後來就沒事了。」朱永強提到來到香港即找文佐匡一起吃飯逛街，文佐匡即表示自己很好哄：「我很好哄！」

文佐匡同朱永強冇事，大家唔洗擔心。(胡凱欣 攝)

至於文佐匡最後被分到《活著viva》一組後，也有在表演中加入RAP的演出：「我發我隊友都幫我爭取咗，因為佢哋都知我好想唱RAP，佢哋都睇到我好唔開心嘅冇咗呢個唱RAP嘅機會。」文佐匡更特別讚美余宗遙，說他把歌曲改編得很讚。

但件事過咗之後就做返好朋友。(胡凱欣 攝)

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