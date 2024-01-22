亞洲超星團｜李權哲話丁子朗成熟發光　化狼妝脫胎換骨：是偶像了

無綫（TVB）與內地合辦的節目《亞洲超星團》正在熱播，一班《亞洲超星團》的超星練習生昨日（21日）在TVB錄影遊戲節目，而日前在節目中曾說到自己原本在很高排名然後跌到比較低排名的李權哲，覺得事情不應該這樣，鬥心的強的他亦在節目中答應隊友們會把這一次公演的勝利爭回來。加上在第一次公演時與李權哲結成好朋友的丁子朗，二人性格風馬牛不相及，又怎麼會成為好朋友呢？

大家都對佢哋2個點解會做到好朋友很好奇。(胡凱欣攝)

李權哲與丁子朗在錄影節目前接受《香港01》訪問，被問到二人怎麼會成為好朋友時，李權哲表示：「是一公舞台選隊友的時候，我就看一下丁子朗的時候，就覺得他在發光，我覺得我隊友需要加一個光之子。」李權哲說因為這個原因，才在第一次公演選擇了丁子朗，而二人亦因為公演時要合作而聊開了，所以才慢慢變成了好朋友，而這個配搭亦讓人意想不到。

到底丁子朗同李權哲係點樣成為好朋友？(胡凱欣 攝)

至於他被問到之前有說過丁子朗像「大叔」一樣，他就尷尬的笑了說：「這是他的進步對我而言，因為認識他的時候，他雖然在發光，但他給人的感覺就像很成熟藝人的感覺。」但李權哲亦有說到後來聊天了就覺得他「變年青」了。丁子朗亦說：「每天看你們怎麼穿搭，我開始學一點，原來是這樣穿的，怎麼那麼好看。」然後李權哲真正覺得丁子朗變了是在第一次公演時，他穿上了無袖背心及項鍊再加上那個「狼妝」，讓李權哲對他徹底改觀了：「是偶像了！」

丁子朗穿上了無袖背心及項鍊再加上那個「狼妝」，讓李權哲對他徹底改觀了。

丁子朗似大叔？(胡凱欣 攝)

李權哲被問到在節目中，他的排名「從天掉到地」的感覺是怎樣，他說：「一定是會不開心的，就像平時能考90分的孩子突然考到50分60分，他一定是不甘心的，會去想原因在那裡，這個東西也在激勵著我下一次會更好的去完成舞台。」他表示自己會去思考因為什麼自己才會掉名次，而每一次發生這樣的事情就反而更激勵他的表演，因為可以找到自己掉名次的原因。

李權哲亦曾因為掉名次而感到不開心。(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到有否猜到李權哲是一個「外冷內熱」的人，他說：「其實真係估唔到，因為佢外表真係好酷，（因為他是讚李權哲，所以他直接轉了頻道說普通話）但是認識了以後，就是熱情的一個人，可能我們就是因為這樣的關係，我也過得比較無聊吧，所以就變成好朋友了。」但可愛的李權哲在丁子朗大讚他是表情多多，更因為「哭」跟「酷」同音而質疑起丁子朗自己有哭過嗎？絕對是令人意想不到，因為他的外表是極冷，但原來他也是一個陽光男孩。

丁子朗因為呢次比賽而同李權哲變成好朋友。(胡凱欣 攝)

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