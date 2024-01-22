Ivy So被吳肇軒當眾拍胸？　story轉貼「案發經過」：有證有據！

Ivy So（蘇雅琳）、林家熙（Locker）、吳肇軒和顏卓靈等人合演香港經典漫畫改篇舞台劇《百分百覺2024》，1月17日首場，日前1月21日則演至第5場。首次出演的舞台劇的Ivy So依然是焦點所在，事關演出中她獻出了幕前初吻，而Locker剝衫騷肌一幕亦一度令台下觀眾瘋狂尖叫。不過，日前謝幕時台上就發生了另一件更加轟動的事...



Ivy Sostory轉貼疑被拍胸「案發經過」。（IG圖片）

眾演員謝幕時，吳肇軒講到Locker的胸肌時就伸出了右手，不料位置就剛好是Ivy So的胸前，疑似是拍到Ivy So的胸部。Ivy So見狀就推開了吳肇軒，更雙手護胸。這時候台下更即時起哄，顏卓靈又隨即擋在Ivy So前保護她，指摘吳肇軒，而吳肇軒就馬上跪地認錯。

Ivy So被吳肇軒當眾拍胸？（IG圖片）

Ivy So被吳肇軒當眾拍胸？（IG圖片）

吳肇軒呢舖真係水洗都唔清。（IG圖片）

事後影片在網上瘋傳，有Ivy So的粉絲（蘇蝦）更表示要代Ivy So告吳肇軒，Ivy So亦轉貼了影片，tag吳肇軒，寫道：「有證有據㗎！」另一邊廂，吳肇軒就出Story澄清，還po出了另一個角度的短片以證清白，還tag了Ivy So叫她幫手澄清。

不過，相信以上這些都純粹是「節目效果」，大家其實不必太認真。

吳肇軒用圖片解釋，其實冇掂到。（IG圖片）