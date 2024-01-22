鬼故｜詹朗林爆按摩店「有嘢」幫手　阿旦鄧洢玲面黑：間舖好乾淨

鬼壓床，相信有不少人都曾經 經歷過。早前阿旦鄧洢玲就在節目《總有一瓣喺左近》中講述了早年北上在深圳揼骨時，於按摩店中遇上了恐怖撞鬼經歷，除了被「鬼壓床」外，還聽過靈體的耳語。阿旦講完恐怖經歷後，主持之一的詹朗林竟然再加碼爆阿旦在香港的按摩店有鬼！



阿旦鄧洢玲就在節目《總有一瓣喺左近》中講述了早年北上在深圳揼骨，遇上了恐怖撞鬼經歷。（《總有一瓣喺左近》截圖）

詹朗林正打算講故事之前，就提到了阿旦的按摩店，當時阿旦還面露難色，欲言又止，不難想到其實阿旦想阻止詹朗林講出口，但又苦無籍口阻止。

詹朗林加碼講原來阿旦鄧洢玲的按摩店都有「好朋友」。（《總有一瓣喺左近》截圖）

詹朗林在節目中說，表示當時還是處於「有嘢」的狀態，暗示故事發生的時候，自己靈感還是相當強烈。他說，發生當日是阿旦在香港按摩店開幕的日子，一班朋友開心地去到店內慶祝，可是己靈感強烈的他就接受到了不一樣的信息。

他說：「我走過去拉住佢，同佢講我有嘢要話佢知。『唔係呀，嗰個女人唔鍾意你間舖。佢（它）話鍾意你哋而家呢兩個女人...」（《總有一瓣喺左近》截圖）

他說：「我走過去拉住佢，同佢講我有嘢要話佢知。『唔係呀，嗰個女人唔鍾意你間舖。佢（它）話鍾意你哋而家呢兩個女人...」（《總有一瓣喺左近》截圖）

他說：「我走過去拉住佢，同佢講我有嘢要話佢知。『唔係呀，嗰個女人唔鍾意你間舖。佢（它）話鍾意你哋而家呢兩個女人。他都知佢脾氣暴躁，佢（它）話你哋呢度以前好污糟，而家好好多啦，所以佢（它）先會幫你哋。』」

阿旦鄧洢玲個表情真係勁難睇。（《總有一瓣喺左近》截圖）

可以見到，一邊聽故事的阿旦似是明白，但就面露難色。不過詹朗林還是繼續說：「『仲有你哋有三種味道，佢（它）最鍾意玫瑰，其實我（它）一直都有幫你哋，你哋都有同事見過我。」阿旦補充，她的按摩店有三種招牌的香薰味道，而其中一種就是玫瑰。

詹朗林還是繼續說：「『仲有你哋有三種味道，佢（它）最鍾意玫瑰...」（《總有一瓣喺左近》截圖）

詹朗林接着說，阿旦的按摩店所處的大廈的升降機時不時就會有故障。他說：「唔理咩人想去邊層，都會自動停喺佢（阿旦）嗰層自動開門。」鏡頭一轉，阿旦鄧洢玲就澄清說：「我間舖好乾淨而且服務好好，一切都好好。」但詹朗林還是不知趣地，又補了一句說：「如果要我講係有守護神守護。」兩人亦表示最近這位類似是英國婆婆的守護神不見了，阿旦鄧洢玲就說：「唔怪得最近生意差咗。」

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詹朗林接着說，阿旦的按摩店所處的大廈的升降機時不時就會有故障。他說：「唔理咩人想去邊層，都會自動停喺佢（阿旦）自動開門。」（《總有一瓣喺左近》截圖）

阿旦鄧洢玲就澄清說：「我間舖好乾淨而且服務好好，一切都好好。」（《總有一瓣喺左近》截圖）

阿旦鄧洢玲就澄清說：「我間舖好乾淨而且服務好好，一切都好好。」（《總有一瓣喺左近》截圖）

但詹朗林還是不知趣地，又補了一句說：「如果要我講係有守護神守護。」（《總有一瓣喺左近》截圖）