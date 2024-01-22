網紅曾落力數臭李龍基Chris　新片突轉軚遭網民狂轟笠水退訂閱

李龍基未婚妻王青霞（Chris）的風波鬧得滿城風雨，二人接受完《香港01》獨家專訪後，Chris被爆料指她學歷造假、淘寶買畫、為借3萬美元與債主發生關係、冒認繆騫人女兒等等，指控相當嚴重，事件引起關注。

Chris被指學歷造假、大話精等等，負面新聞不斷。（攝影、攝錄：潘樂文、麥超億）

其中YouTube頻道Smart Travel，連日來發布近30條短片，當中引用了《香港01》的訪問照片及內容，又狂轟Chris講大話是老千、取笑基哥鹹濕基、戴綠帽等，言辭絕冇留口，表示即將正邪對決。而其中一條短片，主持人Tsar Pang更邀請到自稱是苦主的歐陽偉（阿偉）受訪，該男士表示自己透過微信徵婚認識Chris，二人在西雅圖見面、Chris為了向他借3萬元美金而發生關係等等，阿偉指自己等了這個爆料機會十年，影片亦為該頻道帶來許多流量。

YouTube頻道Smart Travel過去一周發布近30段有關李龍基與Chris的短片，除了引述《香港01》及其他傳媒的報道，多次狠批兩人外，更請來「苦主」受訪。（YouTube@Smart Travel）

不過事情發展可說是峰迴路轉，基哥與Chris昨晚（21日）居然現身這個頻道，與主持Tsar Pang見面，但這場大和解最終竟引發「Unsubscribe潮」，令主持人被觀眾洗版鬧爆。短片中，主持叫Chris即場畫畫，Chris簡單畫出Tsar的樣子，雖然是速畫，但畫功與她平時IG的鬼斧神功相差甚遠，不過主持人竟一改以往辛辣作風，大讚滿意說：「佢個形出咗嚟喇喎，佢真係識畫喎，好短時間勾咗我出嚟，唔好再話佢唔識畫畫。」還叫大家放Chris一馬，不要再說她買畫。

基哥及Chris雖然連日面對負面新聞，但居然願意接受狠批他們的YouTuber訪問。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

該頻道找來基哥及Chris受訪，邀請Chris即場畫畫，雖然畫功不算太好，但主持人卻激讚，更叫大家不要再誣捏Chris買畫，口風轉得太快，令觀眾感詫異。（YouTube@Smart Travel）

而幾條有基哥現身的短片中，Tsar完全冇問過她之前經常提及的假學歷傳聞，或是與阿偉有關的任何負面消息，反而是叫基哥分享自己登台的趣事，以及與Chris的溫馨愛情故事，令觀眾大跌眼鏡。Tsar甚至叫網民不要再生安白造、枉作小人挖對方黑材料等等，表示：「我好真心交到佢哋呢兩位朋友，佢哋亦都好真誠相愛。」

直播期間觀眾見Tsar態度跟之前判若兩人，已留言表示對她轉軚感到非常詫異，轟她「兩頭蛇」並質疑她「笠水」，又說當日爆料的阿偉信錯人，而Tsar就向網民說：「阿偉嗰啲我哋私底下會解決，你哋唔使憂心。」、「你哋可以唔睇㗎喎。」稱自己見完基哥及Chris真人觀感不一樣，所以有新的感受。

網民原本以為會見到主持人Tsar質問Chris所有負面新聞和黑材料，結果訪問氣氛一片和諧、完全冇尖銳問題，基哥及Chris還當眾放閃，令觀眾大跌眼鏡。（YouTube@Smart Travel）

不過，網民就認為Tsar的解釋難以接受，觀感很差，更說從此會取消訂閱她的頻道，更有人問：「人哋兩公婆嘅醜聞全部都係你自己去摷出嚟，你係咪失憶？」、「神又係你，鬼又係你。」、「睇咗成段片，唔退訂都對唔住自己智商。」等等。

按圖睇網民及觀眾留言：