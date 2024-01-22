大叔的愛Returns｜田中圭認拍續集壓力大：想拍大家愛上的純愛劇

日劇《大叔的愛－Returns－》延續上季佳績，劇集更成功登上X（前Twitter）全球潮流第一位，足見魅力非凡，而目前劇集已登陸「黃Viu煲劇平台」，逢星期六0時15分在「黃Viu」上架，讓香港觀眾可免費緊貼進度。

《大叔的愛－Returns－》目前熱播中。

今季劇情講到牧（林遣都飾）回歸日本，「春牧CP」的發展備受觀眾關注！管家武藏（吉田鋼太郎飾）每周三次「硬闖」春牧家中料理家務，但他開始嘮叨二人，牧也漸漸抱怨食物的味道，氣氛變得緊張。這時，春田（田中圭飾）的母親突然到訪兒子新居，春田亦趁機自爆已經和牧結婚一事！原以為「春牧CP」終於克服重重困難、迎來美好愛情之際，某天春田出門上班時，發現同事和泉（井浦新飾）倒卧在血泊中，春田上前營救，卻被對方強吻⋯⋯「春和吻」震驚了不少日本觀眾，讓人更期待劇集後續發展！

新一季講述二人向春田母親坦承已婚一事。

和泉（井浦新飾）倒卧在血泊中。

當春田打算救和泉時，突遭對方強吻。

吉田鋼太郎飾演管家武藏，每周「硬闖」春牧家中料理家務，引起微言。

近日田中圭接受雜誌專訪，談到接拍《大叔的愛》系列的心路歷程：「當時描寫男人間愛情的作品還沒有那麼多，所以我和其他演員都不太懂得如何演繹，如今社會對於同性愛情的認知程度已經改變了。我拍這部劇的初衷，就是想拍一部大家都會愛上的『純愛劇』，我愛上的人恰好是一個男人而已。」談到前作人氣火爆，作為劇集靈魂人物的田中圭亦坦言壓力不少：「這是一部深受觀眾喜歡的作品，所以一開始我們覺得對續集感到焦慮和壓力，但是能夠聚集我最喜歡的工作人員和演員來回應那些一直支持和等待我們的人，對我來說是一個很大的回報。」

「春牧CP」成為觀眾心中的人氣CP，但對於前作成績好，田中圭（左）坦言要拍續集壓力很大。

人氣BL日劇《大叔的愛－Returns－》逢星期六零時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看本季最新日劇《大奧》、人氣韓劇《我的Happy End》、《夜晚開的花》、《愛情少一啪》等，盡覽亞洲人氣劇集。