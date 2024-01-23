Twins演唱會評論｜《喜劇之王》做唔到嘅事　竟然俾我入場觸碰到

Twins演唱會開騷，好多人上網都話佢哋唱功冇乜大進步。

明白嘅，作為一個歌手，唱歌有水準係基本條件，唔走音唔咪嘴唔甩beat，係一個歌手應有嘅能力，尤其而家接觸音樂嘅渠道愈來愈多，當年聽到嘅Twins即使唱功麻麻，大家都可以好陶醉，但放喺今日咁多比較之下，自然會失色唔少。

Twins演唱會開騷。（劉智源攝）

或者換個角度諗諗，其實一直以嚟，Twins都明顯係行偶像路線，好少見人用「歌手」稱呼佢哋。不過，佢哋雖然係行偶像路線，但歌真係好紅，唔係幾首紅，係講緊十幾首都紅。或者因為咁，唔少人都覺得佢哋唱歌會有返咁上下，其實Twins嘅唱功冇乜大變，當年同而家一樣，不過未必去到人人認同嘅水平。

Twins唱功各有評價。（劉智源攝）

老土講一句，換個角度你入場唔係聽Twins騷唱功，你只係聽返一個回憶。你又會話，要聽回憶我喺屋企都聽到喇？除非你屋企可以住到一萬人，一萬人合唱一首《朋友的愛》，我諗你喺屋企應該聽唔到喇啩？的確係震撼，尤其聽到全場都識得唱，甚至入beat仲準過台上嘅表演者，你就知道呢一堆歌陪住我哋渡過咗一段咩時間，係已經失去、冇得返轉頭嘅青春。

有幾多人係抱住尋回青春的心入場？（劉智源攝）

《喜劇之王》入面，男人為買青春，不惜大灑金錢，依然求不得。係，青春你唔可能用錢去買得返，或者過多幾十年有時光機嗰陣，錢可以令你買返青春。而家冇咁可以點？唯有間中觸碰回憶的界線，希望從當中可以稍稍回味已不復在的歲月，令我即使身理上已經長大，但心靈上可以再次回歸當初的青澀。由同學愛新鮮到當天喜歡過錯的人，痛恨你這情人然後終於我哭了，朋友仔感情再天真仲可以一開心唱飲歌。

或者心入面，已經冇理到唱得好唔好聽。