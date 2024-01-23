梁洛施笑囝囝毫無演藝天分　大仔「有女埋身」：有女仔寫紙條畀佢

現年35歲的梁洛施（Isabella）與李嘉誠兒子李澤楷於2011年分手後，三個兒子跟隨她生活，她偶爾也會在社交平台分享兒子的日常點滴。近年兒子已逐漸長大，梁洛施亦開始再度活躍電影圈，早前更有份主演由林超賢執導的電影《爆裂點》。

Isabella今日出席品牌活動。（梁碧玲攝）

梁洛施今日（23/1）現身尖沙咀出席著名品牌活動，被問到3名兒子有否興趣加入娛樂圈時，她笑言：「我睇唔到佢哋有咁嘅天分，唱又唔係好似好得咁樣，演又好似又唔係好得。我以為佢點都會有啲似我會有啲天分，唱就真係唔好唱。（佢喺屋企係有唱歌畀你聽？）因為我係好鍾意唱卡拉OK，試過叫佢點嚟唱。聽到佢唱啲音，我心諗點解會冇天分到咁。（你有冇點評佢？）有呀，但佢就表現唔介紹咁，咁所以就知佢哋係冇天分。」

Isabella笑大仔沒有演藝天分。（梁碧玲攝）

問到現年14歲的長子李長治開始踏入青春期，會否透露感情事時，梁洛施笑言：「佢就唔會同我講，但好多時我會發現到佢啲褲袋仔，會有啲女仔寫畀佢嘅紙條。（你有冇踢爆佢？）我有問佢呢啲紙條係乜，佢就好敷衍咁應咗我就算。（有冇話幾歲先可以拍拖？）咁梗係大個啲先啦，因為而家讀書為主。不過自己都（有）心理準備總有一日，佢都會有另一半，佢到時拍拖就會冇乜時間陪我。」