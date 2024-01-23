飛常日誌｜真空姐教梳開工髻逾50萬瀏覽　劉穎鏇挑戰土耳其話

《飛常日誌》自播出後引發「空姐熱」，除了劇中15位真‧假「空姐」引發熱話，就連以往飾演過空姐的女藝人亦成為話題。無綫官方Facebook專頁日前「食住條水」，找來劇中真．空姐蘇可欣及史穎喬拍片教大家極速盤出靚靚空姐髮髻；影片所見，手持不同髮飾的蘇可欣及史穎喬，以極簡單八至九個步驟已成功盤好「空姐髻」，雖然盤出來造型大不同，但同樣眼明手快、乾淨俐落。



蘇可欣教大家極速紮空姐髻。

蘇可欣教大家極速紮空姐髻。

談到「空姐髻」，史穎喬搞笑謂梳高梳低會影響一個人的氣場：「我聽前輩話，如果梳得高，個氣場就會強啲。」兩段影片上載短短一日多已勁吸逾50萬瀏覽次數和2,400Likes，網友留言大讚厲害之餘，還大讚二人靚女。

史穎喬用另一個方法教大家極速紮空姐髻。

史穎喬用另一個方法教大家極速紮空姐髻。

真‧土耳其人現場協助

今晚一集有Tiffany晒語言天分，個Look仲要勁省鏡。

另外憑黑絲空姐Look熱爆網的劉穎鏇（Tiffany），其飾演的Karmen上周甫出場已搶盡焦點，今晚（23日）Tiffany將再晒語言天分！劇情講述Jackie（蔡思貝飾）、Joyce（高海寧飾）欲協助一名土耳其旅客，可惜語言不通，幸好Tiffany及時出現並以流利土耳其話為她們解困，楊尚偉（馬國明飾）兩位前任亦於該場正式碰頭。Tiffany早前在直播時坦言該場戲很大挑戰，她說：「今次係第一次接觸土耳其話，拍攝時真係安排咗土耳其人喺現場，佢幫我執正咗好多發音。」在旁的思貝則說：「嗰場戲佢做得好好，同埋都好大壓力，因為佢要演到講得好流暢咁，仲要講一大段嘢，我就好舒服咁喺側邊聽住同睇住。」

劉穎鏇 Tiffany大晒流利土耳其話，思貝笑言自己只係負責企喺側邊食花生。

第一集馬明向思貝求婚都喺呢度拍，加上Magic Hour襯托，成個畫面好浪漫。

第一集馬明向思貝求婚都喺呢度拍，加上Magic Hour襯托，成個畫面好浪漫。

另昨晚一集「機場4 Buddy」馬國明、高海寧、洪永城和徐榮齊齊去到東涌觀景山行山，該處可以飽覽整個香港國際機場全景，又可以近距離欣賞飛機升降，行山打卡兩相宜。其實要去到東涌觀景山的難度一點都不高，由港鐵東涌站出發去到觀景山的涼亭不用30分鐘，夾啱在日落時分去，更可以享受靚到爆的Magic Hour；觀景山山腳布滿櫻花樹，開花期在每年的2、3月，打卡一流！在第一集中，馬國明向蔡思貝求婚一幕便於該處拍攝，思貝早前直播時大讚：「我好鍾意嗰場戲，真係好浪漫，個夕陽幫到好多手，個景真係好值得去。」

呢度就係打卡位：東涌觀景山。

只要行吓樓梯就會去到。

沿途有纜車睇。