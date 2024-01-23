袁詠儀無懼素顏示人自爆係唔識化妝　坦承四大天王最愛張學友

藝人袁詠儀（靚靚）近日參加內地綜藝節目《今晚開麥》錄製，大談個人經歷同家庭趣事，其中更自爆張智霖瞞着她打麻將，其更不避諱重演當時打電話問對方的情境，非常之兇惡。

靚靚參加《今晚開麥》。（影片截圖）

過去靚靚被不少網民捕獲經常以素顏示人，對於作為一位藝人，其不介意以素顏示人，她在節目中表示：「其實我不是不想化妝，是我不懂化妝，我每一次化完要不就是眉毛一高一低，要不就是粉底打不均勻，要不是腮紅塗成那個猴子的屁股，然後我就直接素顏了。那張智霖也沒有說甚麼的，（他不敢）如果他敢，我就會讓他知道，我的嗓門有多大，我的拳頭有多硬。」聽得台下觀眾哄堂大笑。

經常素顏示人。（微博圖片）

還有在節目中其更自爆老公張智霖瞞着其打麻將一事，令她說起來時一度怒火沖天似的，還重演當時打電話質問對方時的語氣，相當兇惡，她表示：「我家張先生常常會約郭先生（郭富城）打麻將的。可能他們知道我的脾氣不太好，就不敢直接跟我說，一直跟我說討論劇本。我就覺得奇怪了，為甚麼討論那麼多天了呢？我就打給他說：『你們到底想怎樣，討論多久，你們在討論甚麼，我說你們準備投這個電影嗎？你們準備投多少錢呢？』張智霖就說：『7萬』，郭富城就說：『碰』。」令在旁的天王嫂方媛聽後都笑了出來。

張智霖﹑郭富城私下經常約打麻將。（郭富城微博圖片﹑張智霖微博圖片）

靚靚重演當日情節。（影片截圖）

另外，在「真假麥」環節中，她被問到四大天王之中最喜歡那一位時、？她就二話不說拿起真麥表示是張學友，因為其第一部電影就是和對方合作，令她難以忘記。

靚靚四大天王中最喜歡張學友。（影片截圖﹑視覺中國）