TWINS個唱超性感黑色造型散發女人味　兩側全透若隱若現極誘惑

TWINS在香港紅館舉行14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，日前（21/1）正式開鑼。相隔8年再踏紅館舞台，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）皆使出渾身解數報答粉絲，除了招牌側手翻、以及勾起大家集體回憶的首首金曲外，今次TWINS在服飾及舞蹈上編排上亦都非常有誠意。

TWINS換上性感透視裝演繹《女人味》。（劉智源攝）

儀態撩人。（劉智源攝）

索爆。（劉智源攝）

令全場熱血沸騰。（劉智源攝）

尤其在「Sexy fighting」環節，阿Sa和阿嬌換上黑色蕾絲超短裙，兩側大玩透視誘惑，若隱若現性感程度爆燈。兩人一口氣跳唱了《女人味》、《星星月亮太陽》及《紅睡星》，期間她們展示苦練成果，在舞台上大跳椅子舞，扭腰趷Pat兼擘腿，意態撩人散發陣陣女人味，令台下觀眾看得熱血沸騰，有網民看完也大讚：「阿Sa 阿嬌都散發著性感十足的女性美」、「好索」、「正呀」。

挑戰椅子舞，一點都不容易。（劉智源攝）

絕對有誠意。（劉智源攝）

二人散發女人味。（劉智源攝）

除了性感之外，在這個環節的最後部分，阿Sa和阿嬌還驚喜呈上一段扇子舞，可見二人絕對不是渣流攤，純粹只賣「情懷」，而是還有滿滿「誠意」，為支持多年的粉絲奉獻上一場具可賞性的演唱會，亦讓大家見證她倆由戀愛大過天的小妮子，蛻變成充滿女人味的小小女人。

兩人還呈現一段扇子舞。（劉智源攝）

令觀眾驚喜萬分。（劉智源攝）

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