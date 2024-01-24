肥媽李鼎打大佬｜肥媽拍林正英《一眉道人》出事　瞓棺材衰足三年

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，今晚（23日）10點半翡翠台播映最後一集。最後一集的主題是「新春傳統禁忌揭秘」，肥媽和鼎爺配合主題炮製四道賀年菜。

鼎爺年廿八洗邋遢都特別講究，用埋豆腐你又聽過未？

肥媽原來係笑到標眼水。

肥媽則分享一件不能不信邪的親身經歷：「有一年拍林正英嘅《一眉道人》，我拍完之後蒸糕，嗰年我真係唔發（意指啲糕發唔起），同埋我係瞓棺材底，結果真係衰足三年。」肥媽又向娛圈新鮮人游游教路：「你第日如果拍呢啲片，第一要攞利是，第二係拜一拜先，真係唔係講笑！」

肥媽話試過拍戲瞓棺材底，點知最後衰足三年！

肥媽話試過拍戲瞓棺材底，點知最後衰足三年！

游游好認真聽。

肥媽自揭遭移民局職員質疑：你好紅咩？

之後肥媽再分享新年出埠到美國登台趣事，她說：「有一次去到美國移民局，佢話你好紅咩？點解請咗成廿年都係請你，仲叫我即場唱隻歌嚟聽吓。」肥媽又謂當時唱了一首歌嚇到該職員大嗌shut up，向來搞笑的肥媽還即場案件重演，究竟肥媽當時唱了甚麼歌呢？

游游化身小天使教大家應對拜年八卦親戚。

鼎爺都忍唔住話佢係搭棚竹，即係包頂包駁！

游游笑言加入娛圈後很怕去親戚家拜年，她說：「因為大家對娛樂圈比較好奇，例如會問某某明星個人係點，問好多八卦問題。」游游笑言在網上學識以兩句話應對，分別是「關你咩事」和「關我咩事」，之後游游更化身小天使演繹這兩句說話，可愛指數爆標！來到最後一集，「問題少女」游游繼續講多錯多，激到鼎爺生蝦咁跳，鼎爺說：「梁醒波講過，呢啲叫搭棚竹，包頂包駁。」在旁食花生的肥媽聞言笑到標眼水，場面搞笑。