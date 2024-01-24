胡定欣透露胡說八道演唱會反應好有新計劃：希望每一站都能夠成事

視后胡定欣（Nancy)今（24日）獲邀請出席新春活動，身穿桃紅色露腰長裙的她，相當漂亮。而在接受訪問時，談到胡說八道會演唱會非常成功，她就公開表示即將有新公佈，更希望可以在內地舉行演唱會。



在接受訪問時，提到新年將到有沒有新計劃時，她就表示會去日本滑雪：「帶住一個好緊張嘅心情，因為有速度同高度，我要克服。叫咗喺短短幾日裏面都成功滑到（練習），但對於我嚟講唔係真正滑到，希望今年再去嘗試，真真正正可以滑到雪。（會去邊度滑雪？）北海道，（同咩人去呢？）同一班熱愛滑雪嘅朋友。（去幾日？）都係新年期間。」

胡定欣表示新年會去日本滑雪。（蘇國豪攝）

雖然定欣已計劃新年赴日本滑雪，但初一至初三她就會留港：「我通常慣性同屋企人過，因為由細到大頭三日都係同長輩一齊過，唔可以離開香港。（新年最驚被問到咩問題？）有冇拍拖呀？或者姻緣點啊？都會問。」不過她就認為感情事一切隨緣。

胡定欣身穿桃紅色裙好漂亮。（蘇國豪攝）

另外，提到胡說八道會在美國舉行的演唱會非常成功，問到有沒有計劃再開呢？她就開心表示：「其實嚟緊好快有公佈，因為我哋喺美國個show反應好好，都有製作單位因為睇到我哋個show片段，亦好有興趣想我哋去做。希望每一站都能夠成事，做到呢個show 。」她亦希望可以在內地舉行胡說八道演唱會。

胡定欣透露胡說八道演唱會即將有新公佈。（蘇國豪攝）

最後提到好姐妹黃智雯新簽經理人公司，成為蔡少芬師妹，未來可能著重內地發展，問到會不會看着想多去內地發展時，她就表示：「我諗無論香港又好內地又好，其實有機會我哋都會作多方面嘗試。」