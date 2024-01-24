公司冇逼我跑馬拉松｜阿神自爆收入仲低過保安　感謝母親體諒

ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》，以節目形式保錡、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）、米露迪（Melody）記錄低幾位藝人籌備和訓練「全馬」賽事過程，節目開始本身仲有何洛瑤（Sica）、鍾卓穎（Ash），但二位因工作檔期經常缺席練跑，最後選擇退出。

忍痛上陣練步，目標係21K，對阿神嚟講真係好大挑戰。（影片截圖）

阿神一開始無同大家講自己甩半骹嘅事，每次都忍痛練跑或者索性缺席，直到被保錡「迫」出真相後，保錡幫埋兄弟搵醫生。昨晚（23日）播出一集，阿神都有解釋自己一直有睇鐵打，每次帶痛練跑時，其實都好想有人幫，但總係唔識為自己好。而保錡介紹嘅物理治療師，係檢查完阿神嘅傷勢後，都不禁大讚佢超忍得。「佢係甩到吊住，如果10分的話佢應該係有7分痛。」

阿神透露爸爸喺佢好細個時已經拋妻棄子，單親家庭長大嘅佢，確係有唔少經濟壓力。（影片截圖）

阿神表示當年《造星》時，曾經祈求上天做到表演之餘可以照顧到屋企。「呢個係最卑微要求，我連嗰樣嘢都做唔到，以前做保安都有萬五到萬八蚊，有車牌都一千蚊日，但我唔知點可以分身咁做。」阿神話夜晚做part time其實都係一份堅持，最幸運係喺過去兩年自己最想放棄時，媽媽從未俾壓力自己。「我知佢係好難去支持我，因為拎唔到錢返嚟係大鑊，唔明點解可以拎唔到錢返嚟，我知拍攝係辛苦，但原來真係儲唔到錢。」

一講到媽媽都忍唔住喊。（影片截圖）

而同樣有份跑嘅蔡寶欣，透露除咗打藝人呢份工之外，亦有喺抱工場兼職。而喺疫情期間，蔡寶欣更係有三份工喺身，除咗係因為要生活之外，主要係因為貓貓要醫病。講到點解會開始跑步，她解釋：「跑步係只要肯努力同付出一定有結果」。