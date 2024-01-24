74歲「陳積」患鱗狀癌話變化好大　顏國樑：我喺鬼門關出入咗幾次

曾於《香港81》中飾演「陳積」的顏國樑，現年74歲的他闊別幕前10多年後，在2022年激罕現身TVB台慶，因為聲音變得沙啞令人擔心，他更自揭患上第三期鱗狀細胞癌導致聲帶失去低音。已經有一段日子沒有現身的顏國樑，日前出現在好友鄧英敏的影片頻道並接受他的訪問，向大家細說近說，自爆剛剛從鬼門關走過…..

74歲的顏國樑自爆剛剛從鬼門關走過…..(影片截圖)

顏國樑患上第三期鱗狀細胞癌後一直都很積極對抗病魔，他在鄧英敏的短片中提及自己曾經3次踏入鬼門關，而其中2次是太太霍潔貞救回他的。顏國樑與鄧英敏先是去了餐廳吃飯，二人一談到吃，顏國樑便十分開心，大談帶鄧英敏去那間餐廳的原因。之後二人便入正題說到顏國樑的近況，鄧英敏指他今個月初進了醫院，直至拍攝前2天才出院。

鄧英敏指顏國樑今個月初進了醫院，直至拍攝前2天才出院。(影片截圖)

顏國樑說到這13個月不停進出醫院：「變化真係好大，呢段時間裏面其實都幾坎坷喺人生嚟講。」他雖然在鏡頭前談笑風生，笑面迎人，但原來背後經歷了很多。當日顏國樑因為化療而導致頭髮全掉，現在已經長出了不少頭髮，但一頭白髮令他看上去有點憔悴。他亦提到：「有個大醫生講過，如果70歲仲可以喺洗手間瀟洒走一回咁出嚟，真係要恭喜你！」他態度正面，令他變得積極。

顏國樑說到這13個月變化好大。(影片截圖)

他續說：「由舊年到今年呢段時間呢，我喺鬼門關出入過幾次，係唔覺，次次事後聽醫生講先覺。有一次浸會收留我，即係留醫啦，嗰幾日同醫生傾開計，醫生都話諗住我走唔返出去。」原來顏國樑還出現呼吸困難的情況：「 因為個鱗狀癌，影響我呼吸，變咗要裝個支架落去，原來個支架好緊要。」醫生更說如果不接受手術會呼吸不到，但做手術會有機會死亡，幸好做完手術出來不用去深切治療部，而是去普通病房，他說事後與姑娘聊天才知道很危險：「只要3分鐘救你唔到，你就會死。」更說到自己一覺得有問題出現就會立即報警求助，求生慾極強，所以大家才可以在鏡頭前繼續見到談笑風生的他。