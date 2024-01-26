飛常日誌大結局劇透｜馬國明只後悔一件事　高海寧都有著落

《飛常日誌》大結局最新劇情（26/1）劇透，一對移民離港夫婦的兒子突然失去蹤影，蔡思貝、洪永城找到失蹤青年，他卻因離港一事和父母爭吵，拒絕離港……郭柏妍成功報讀「見習機師培訓課程」，猶豫著如何向馬國明請辭……雷雨雲逼近，機場發出「紅色閃電警號」，停機坪要暫時停止運作，馬國明、郭柏妍、蔡思貝等人即時解決航班及行李延誤帶來的一連串問題……

機場發出「紅色閃電警號」。（劇集截圖）

機場發出「紅色閃電警號」。（劇集截圖）

機場發出「紅色閃電警號」。（劇集截圖）

高海寧在前夫口中得知洪永城一直在背後為自己默默付出，決定給他一個機會；馬國明面對劉穎鏇、蔡思貝的複雜關係，又會如何處理？最終馬國明透露，自己一生只後悔一件事，就是在離婚紙上簽名。

兩人重歸舊好。（劇集截圖）

兩人重歸舊好。（劇集截圖）

《飛常日誌》最新劇情（25/1）劇透，郭柏姸在啟光的協助下體驗了一次模擬飛行，確定她當飛機師的夢想。

你睇佢幾開心。（劇集截圖）

馬國明和蔡思貝趁演習前夕的空檔，試著回想當年分開的原因。其後，演習進行得如火如荼，機場各部門都認真對待。

救援工作進行。（劇集截圖）

著晒火。（劇集截圖）

救援工作進行。（劇集截圖）

演習完結後，馬國明、蔡思貝等人齊集飯堂休息，劉穎鏇的出現令馬國明大感尷尬……證明他對蔡思貝是另有感覺。一個菲傭滯留機場數天，高海寧和洪永城努力說服菲傭向警方求助。青馬大橋發生大車禍，往機場方向全線封閉……蔡思貝得知馬國明有機會去杜拜機場大展拳腳，強忍不捨表示支持，馬國明終有決定……

蔡思貝同馬國明係有啲嘢。（劇集截圖）