飛常日誌｜史穎喬蘇可欣爆業界秘聞　借叉電線原來暗示「呢樣嘢」

香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，明晚八點半翡翠台播映大結局。



日前一集，飾演乘客嘅杜大偉喺機上突然不適倒地，空姐Wing即時作出適當處理。

以呈現真實為大前提的《飛常日誌》，前晚（23日）一集講述若有乘客在飛機上感到不適、空中服務員的應對及處理方法。相關劇情講述飾演乘客的杜大偉突然在機上感到嚴重不適兼暈倒，空姐阿Wing（戴祖儀飾）除要忙於重新安排事發附近位置的乘客外，更要負責保持傷者意識兼找來適當人士協助救援；而被召喚的空少李浩然（魏柏豪飾），一邊認真地為暈倒乘客量度脈搏之餘，還落力地進行心肺復甦，航機亦即時決定轉為降落最近機場，希望暈倒乘客能盡快獲得相應救援，眾人最終成功救回該名乘客…

真‧空少魏柏豪於五年半空少生涯中曾真的經歷乘客病發危機。劇中杜大偉飾演的乘客最終獲救。

前晚所見，柏豪全程表現專業又認真，除了量度脈搏時口中唸唸有詞「Three one thousand、Four one thousand」外，心肺復甦手法亦看似正宗。原來曾擔任空少長達五年半的柏豪，曾真實地在提供空中服務期間遇上乘客突然失去反應，最終在兩名專業護士乘客協助下提供了長達45分鐘的心肺復甦及急救，可惜該名乘客還是返魂乏術，柏豪至今憶起事件仍感到難過：「當時我同另一名空服，同埋兩位願意幫手嘅護士乘客一齊幫嗰位客人急救，輪流做心肺復甦同埋量度脈搏。我哋keep住有同Med Link緊密聯絡，由佢哋遙控make sure提供嘅急救係正確。我記得救咗四個字（20分鐘）左右，嗰位客人有番心跳但未回復呼吸，成件事大概經歷咗九個字左右，Med Link同事就話可以停。」

真‧空少魏柏豪於五年半空少生涯中曾真的經歷乘客病發危機。劇中杜大偉飾演的乘客最終獲救。

柏豪續指之後即以飛機上的stand by物資「Body Bag」處理遺體及臨時安置遺體事宜，盡力清空遺體附近的位置。談到劇中量度脈搏時說的「Three one thousand、Four one thousand」，柏豪說是為了確保量度時間準確：「如果數數字，就咁一秒、兩秒、三秒好易數快咗，但three one thousand咁數就可以確保番個時間準確啲，我哋上堂都係咁學。」柏豪又透露做空中服務員需要具備不少專業知識：「我哋正式飛前要接受為期大概兩個月嘅training，差唔多日日都要考試，而每次正式起飛on job之前，我哋都要接受上級嘅臨場考試，Fail咗係會冇得飛。」

魏柏豪、史穎喬同蘇可欣齊齊爆空中秘聞！

互Chok空中羅曼史 大爆星級好客+怪客

另柏豪與真‧空姐史穎喬及蘇可欣（Eunice）還接受了無綫官方社交平台專訪，透露不為人知的空姐及空少見聞及辛酸；當中史穎喬便驚爆傳聞中的空姐空少間的「暗號」：「我有聽人講話個signal就係條叉電線。」

蘇可欣講嘅高學歷女藝人究竟係邊個？

蘇可欣聞言即透露自己亦曾遇到「借叉電線」事件，並謂當時果斷地做了一件事免卻後患，就是借出叉電線後馬上把房門關上。另外三人又應節目要求分享在職期間遇過的藝人乘客，Eunice及柏豪更分別列舉了一名藝人級的易服侍好客，該兩名好客均為電影圈一級演員。另外Eunice還直指曾因目擊一名高學歷女藝人在飛機上的「離奇兼超乎想像舉動」嚇得不輕！另三人更會互相逼供空中艷遇及情緣，花生指數爆燈。

蘇可欣原來都遇過「借叉電線」事件。

此外洪永城（Tony）昨晚在社交網上載女兒Amber在家觀看《飛常日誌》的片段，因與爸爸十足餅印而被封為「Sir Face」的Amber，一聽到劇集插曲《Wish》便手舞足蹈，當見到爸爸Tony出現在螢光幕時，Amber更撲向電視摸摸爸爸兼開心大嗌：「Daddy！Daddy！」萌爆！Tony留言：「見到你對電視咁有興趣，一聽到音樂就喐身喐勢，送你去做練習生，逼你潛能出嚟，係會辛苦嘅，大個咗唔好怪我，我係為咗你好咋，聽日開始。」

借叉電線原來係暗號！