關智斌拍片紀錄睇TWINS演唱會全過程　竟被呢位英皇高層「追數」

關智斌（Kenny）與TWINS感情要好，初出道時就是有著兩位師姐蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）帶住，令他與現已成為「離婚界KOL」的張致恆所組成的男子組合Boy’Z ，極速上位，4人當時所合唱的《死性不改》更成為經典中的經典。

TWINS開騷，關智斌第一時間去捧場。（小紅書截圖）

開騷前後台大合照。（小紅書截圖）

想當年TWINS同BOYZ成日孖住出席活動，四個人當中張致恆變得最多。（視覺中國）

日前，TWINS在香港紅館舉行14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》正式開鑼，適逢頭場（21/1）是阿嬌生日，作為好友的關智斌當然第一時間捧場。

關智斌去到現場已非常興奮。（小紅書截圖）

關智斌化身小粉絲，在台下為TWINS吶喊助威。（小紅書截圖）

關智斌非常投入。（小紅書截圖）

幾乎拍足全程。（小紅書截圖）

而搞笑的是，當晚關智斌出鏡的次數不比兩位主角少，在演唱會中，英皇藝人歌手總動員幫TWINS拍攝過場片，眾人發揮「扮嘢」一面，當中關智斌總是老是常出現，尤其扮演「Barbie」一幕，變身阿Ken的他甚至更成為主角，阿Sa和阿嬌在身後為他伴舞。

關智斌同阿Sa握手。（小紅書截圖）

又攬攬。（小紅書截圖）

還有阿嬌。（小紅書截圖）

關智斌當晚在台上曝光率勁高。（小紅書截圖）

老是常出現。（小紅書截圖）

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演唱會後，關智斌將睇騷整個過程剪輯成短片上載到其社交平台系列節目「斌斌周圍游記」中與網民分享。片中見當晚關智斌非常投入和盡興，除了紀錄TWINS台上演出、及自拍與阿Sa、阿嬌握手外，又分享了後台情況。

經理人霍汶希（Mani）在後台一臉想不通地問關智斌：「（點解）TWINS要唱《LaLa世界》？仲要佢兩個係伴舞！」（小紅書截圖）

霍汶希叫關智斌：「畀返錢！」（小紅書截圖）

關智斌笑言又不是他安排的。（小紅書截圖）

但越講越得戚。（小紅書截圖）

其中一幕非常搞笑，經理人霍汶希（Mani）在後台一臉想不通地問關智斌：「（點解）TWINS要唱《LaLa世界》？仲要佢兩個係伴舞！」關智斌扮作無辜又帶點自喜地答：「佢哋講㗎，唔係我安排！」霍汶希接著說：「畀返錢我啊！」關智斌再次強調：「係佢哋安排，唔係我安排㗎！」霍汶希繼續追數：「畀返啲錢我哋啊！成個Show好似為你而做咁啊！」關智斌得戚說：「然後又多大頭喎，我特登染金個頭嚟搶鏡，真係好不要臉啊我呢個人。」真的笑爆嘴。

關智斌還自言：「我特登染金個頭嚟搶鏡。」（小紅書截圖）

二人對話笑爆嘴。（小紅書截圖）

關智斌自認不要臉。（小紅書截圖）