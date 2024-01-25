鬼故｜空姐遇老公替老婆要多張被　埋位發現只得一個人上機...

TVB劇集《飛常日誌》明天大結局，劇中飾演空姐、空少的蘇可欣、史穎喬和魏柏豪在IG宣傳片大爆了業界秘聞。不過，有人的地方，自然亦會發生靈異事件，就算是在幾萬米高空中的機倉上亦不足為奇。早年在潘紹聰的《恐怖在線》節目上，就曾有空姐大爆遇過幾件的恐怖事情。



多年前潘紹聰的節目上，有空姐大爆靈異故事。（截圖 / 潘紹聰《恐怖在線》BIGBIGAIR）

空姐說：「呢個係疑幻似真嘅經歷，喺我飛去美國途中。嗰時我做緊嘢，我見到有人肥嘅男人入咗洗手間，突然間出面有個人排隊。佢話：『小姐，我等咗好耐啦，都冇人出嚟，係咪有事呀？』」

飛機上洗手間。（網上圖片）

隨後，她透過飛機crew才知道的方法，慢慢地打開了廁所門。她說：「慢慢開門望入去，冇人喺度。冇人，但係我真係見到有人喺我隔籬經過之後入咗廁所，係肥佬嚟，仲要自己lock（鎖）咗度門。會見到門鎖個色唔同咗，但係冇人喺入面。嘩，鬼識lock門真係唔知。」

空服休息室。（網上圖片 / 國泰網頁）

她也講了另一個靈異故事。她表示，這一間航空公司的空服休息室的床位是「向下」的。她說：「話有一個同事。瞓瞓吓覺，有個阿婆話佢（空服）瞓咗佢個位，跟住佢就扎醒咗，就衝返上去。到第二組crew瞓，又瞓同一張床，就話佢疑夢似真咁，想走嘅時候，有個阿婆捉住佢隻腳，叫佢唔好走。」空姐也表示，兩件事看似沒有關係，但又有相連之處。

她續說，其實空服休息的床全部都是打橫的，看上去就似是一個「盒」一樣。潘紹聰就問道：「有冇印象載過呢個阿婆？」空姐答：「就係唔知，因為架飛機都咁多年，我都唔知。」潘紹聰補充說：「又可能阿婆唔係喺飛機上面死，而係有人帶住骨灰去旅行。」

帶着骨灰去旅行。（網上圖片）

接着空姐又講了另一個更恐怖的事。她說：「有個男人同空姐講話：『我老婆好凍，想要張被。咁個空姐就話：『先生，你返埋位先啦。」後尾空姐搵到張被拎去畀位先生，佢話：『先生，你張被。但係你老婆喺邊？』佢隔籬係兩個男人嚟。之後個男人話...」

「『好呀，你幫我畀佢，佢喺你後面。』之後個空姐擰轉面，見到個女人毫無表情望住佢。我都係聽返嚟，後尾find out佢老婆真係過咗身，寄咗喺機倉。」