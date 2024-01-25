黃嘉樂離巢無綫獲高人替接洽工作殺入電影圈：不論條件價錢都傾到

黃嘉樂前年11月突然於社交網宣佈與TVB結束21年賓主關係，回復自由身，全面為自己事業打拼傾合作。今日（25/1）黃嘉樂現身將軍澳電視城出席無綫劇集《本尊就位》宣傳活動。

黃嘉樂離巢無綫年多，今日為劇集宣傳現身電視城。（陳順禎攝）

嘉樂接受《香港01》訪問時表示：「其實我離開咗無綫都有年幾時間，今次係我走咗之後第一次返嚟幫自己有份演出嘅劇集做宣傳，做返我做演員嘅責任。（回復自由身，傾合作凡事都要親力親為？）我就比較好彩，而家有個專業嘅人幫我接嘢做。其實喺我離開咗無綫之後，我一路都有拍嘢，咁啱拍嗰啲嘢全部都要簽保密協議，變咗我係冇喺社交平台度Po自己拍緊啲乜嘢。（會唔會多咗應酬食飯？）係會多咗，呢個喺我呢一年最大嘅改善，而以前自己好少講嘢，而家會健談咗少少，同埋而家我係好享受呢個生活，因為離開咗，令我接觸多咗電影嘅工作，加上又拍大型啲嘅電視劇，我覺得嘅經驗係幾好，令到我幾喜悅。」

黃嘉巢離巢無綫，即參與電影拍攝工作。（陳順禎攝）

被問到回復自由身，傾合作價錢相對順利？嘉樂續說：「其實同我接嘢做嘅人，佢真係好專業，佢係會比較容易傾到工作，不論條件同價錢方面都比較容易傾得好啲。（平時少Po相分享日常，怕唔怕影響曝光率？）咁我又唔係太過擔心，我都有po其他嘢，但相對其他人我Po嘢係比較低調嘅。（太太有冇話你過分低調？）其實佢間唔中都會講吓，但佢本身係攝影師，變咗佢對照片嘅要求好高，試過我影完啲相，佢會話唔靚，仲叫我下次唔好咁影。變咗我傳次要影相，都要精雕細琢。（使唔使經佢審批？）係要經佢審批，哈哈！」