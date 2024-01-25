麥明詩驚爆結婚？　曾被喻「翻版楊采妮」後成最豪放港姐

麥明詩（Louisa）驚爆傳出結婚消息。麥明詩早於未加入TVB前，就因為會考取得兩科5*級，8科A級成績，成為十優狀元而登上新聞。2015年麥明詩參加《2015年香港小姐競選》，第一次面試時因為與藝人楊采妮相似，又曾被傳媒封為「高䠷Charlie」。



麥明詩與同屆多位港姐。（資料圖片）

成功keep fit的麥明詩，盡顯體態美。（資料圖片）

其後翻查資料後，多間傳媒發現她是十優狀元，所以其後又改稱她為「十優港姐」。最終她以大熱姿態擊敗同屆參選港姐。2015年同屆的有龐卓欣、郭嘉文、林凱恩等。加入TVB後，麥明詩亦迅即獲工作安排，於《港生活·港享受》和《明珠生活》中擔任主持，同年亦被安排採訪報道2016年里約奧運。

首次擔任奧運主持的麥明詩心情興奮，不時在社交網站分享在巴西的點滴，更成功與乒乓球港隊代表杜凱琹（左）及李皓晴（中）集郵。（instagram圖片）

十優港姐麥明詩（左）偕前大律師前男友林作（右）一同出席《香港01》周報創刊酒會。（資料圖片）

不過要數她的代表作，就不得不提她與上一屆港姐馮盈盈和陸浩明一同主持的J2節目《#後生仔傾吓偈》，每集都會講及社會話題，其中亦包括了不少兩性、工作、家庭的話題，而兩位港姐的大膽、豪放、出位言論亦成為了每星期網民的討論話題，例如，麥明詩就曾大爆自己最愛天體營，又講過去男友屋企只限「堂食」，又大爆男友出軌事跡。

「十優港組」麥明詩放棄了做TVB「親生女」。（IG@louisa_mak）

麥明詩話「朋友」曾經見到男友同出軌對象嘅訊息，內容包括要準備安全措施同地點。（《#後生仔傾吓偈》截圖）

原來麥明詩身邊都有個「大仁哥」。（《#後生仔傾吓偈》截圖）

2017年麥明詩亦開始參加TVB劇集拍攝，例如有《賭城群英會》、《使徒行者2》、《誇世代》、《是咁的，法官閣下》等，其中她亦憑《是咁的，法官閣下》的夏心寧一角獲提名「飛躍進步女藝員」及「最佳女主角」。

十優港姐麥明詩（左）自揭曾遭性侵犯。（Facebook圖片）

入行4年後，即2019年，麥明詩工作量及曝光減少了不少。有報道就傳出麥明詩與TVB合約屆滿（通常是5年合約），同年的台慶節目亦不見其身影。於節目後一個月，麥明詩就向外透露已獲麥肯錫公司香港辦事處聘用，擔任商業顧問。

馮盈盈和麥明詩性感上陣（《荷蘭好玩》截圖）

麥明詩紫色絲質低胸晚裝，大晒女人味呀！（資料圖片）

麥明詩為籌款建學校踩足2500公里。（IG@louisa_mak）

2020年，麥明詩最後一部出演的劇本《殺手》播出，戲份不算很多但仍受到觀眾讚揚演技有進步，同年她亦有回TVB擔任最上鏡小姐評判，及主持《#後生仔睇完港姐傾吓偈》，但自始就已改簽為部頭合約。2022年麥明詩正式與無綫電視的合約完結。

比較新的一代「眼鏡鏡」，麥明詩在《是咁的，法律閣下》飾演自己修讀的法律行業，加副眼鏡真係似模似樣。（IG@麥明詩）

2015—麥明詩（視覺中國）

Louisa麥明詩2019年開始淡出幕前，是次參演劇集《逐流時代》更有泳裝出場。（劇照）