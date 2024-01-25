麥明詩驚爆結婚？ 曾被喻「翻版楊采妮」後成最豪放港姐
撰文：林迅景
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麥明詩（Louisa）驚爆傳出結婚消息。麥明詩早於未加入TVB前，就因為會考取得兩科5*級，8科A級成績，成為十優狀元而登上新聞。2015年麥明詩參加《2015年香港小姐競選》，第一次面試時因為與藝人楊采妮相似，又曾被傳媒封為「高䠷Charlie」。
其後翻查資料後，多間傳媒發現她是十優狀元，所以其後又改稱她為「十優港姐」。最終她以大熱姿態擊敗同屆參選港姐。2015年同屆的有龐卓欣、郭嘉文、林凱恩等。加入TVB後，麥明詩亦迅即獲工作安排，於《港生活·港享受》和《明珠生活》中擔任主持，同年亦被安排採訪報道2016年里約奧運。
不過要數她的代表作，就不得不提她與上一屆港姐馮盈盈和陸浩明一同主持的J2節目《#後生仔傾吓偈》，每集都會講及社會話題，其中亦包括了不少兩性、工作、家庭的話題，而兩位港姐的大膽、豪放、出位言論亦成為了每星期網民的討論話題，例如，麥明詩就曾大爆自己最愛天體營，又講過去男友屋企只限「堂食」，又大爆男友出軌事跡。
2017年麥明詩亦開始參加TVB劇集拍攝，例如有《賭城群英會》、《使徒行者2》、《誇世代》、《是咁的，法官閣下》等，其中她亦憑《是咁的，法官閣下》的夏心寧一角獲提名「飛躍進步女藝員」及「最佳女主角」。
入行4年後，即2019年，麥明詩工作量及曝光減少了不少。有報道就傳出麥明詩與TVB合約屆滿（通常是5年合約），同年的台慶節目亦不見其身影。於節目後一個月，麥明詩就向外透露已獲麥肯錫公司香港辦事處聘用，擔任商業顧問。
2020年，麥明詩最後一部出演的劇本《殺手》播出，戲份不算很多但仍受到觀眾讚揚演技有進步，同年她亦有回TVB擔任最上鏡小姐評判，及主持《#後生仔睇完港姐傾吓偈》，但自始就已改簽為部頭合約。2022年麥明詩正式與無綫電視的合約完結。