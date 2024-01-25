麥明詩自細對政治有抱負　曾立志從政：唔好淨係呃份糧

2015年港姐冠軍麥明詩（Louisa）是2009年「十優狀元」，當時年紀細細的她已有宏大志願，而且對政治非常有抱負。她當時接受電視訪問時，就表示將來長大想從政，可能是立法會，她想做一些有影響力的，「唔好淨係呃份糧。」

「10A狀元」港姐麥明詩畢業於劍橋大學。（@louisa_mak）

問到她有關政改問題，麥明詩也說出自己的睇法，她覺得市民其實很冷淡，所以要多些出來解釋，她覺得不要用一些不和平的手段去講出來，「其實我覺得學生已經係越來越去關注呢個時事，而家又有通識，好多後生仔又會睇報紙啊，而我哋同學之間都係有呢個觸角。」

麥明詩細細個已對政治有抱負。（YouTube截圖）

麥明詩當年成為十優狀元，與父母一同受訪分享心得。（Youtube截圖）

麥明詩當時已非常敢言，覺得政府可能有好多地方制度不完善，「例如工作效率好慢，好多市民要投訴先會有改進，唔投訴就無人理，呢啲咁嘅手法我覺得都係有可以改善嘅空間。」

想當年讀書時，麥明詩成績出眾係會考十優狀元。（IG：@louisa_mak）

另，外界常說麥明詩當年成為十優狀元，在接受傳媒訪問時曾表示目標是當香港特首。她早前在網上節目上，親自解答整個來龍去脈：「我成日都要出嚟澄清呢樣嘢，因為當年有個不幸嘅新聞，聲稱我想做特首。回帶09年環境同而家都好唔一樣，我就不嬲都比較關注一啲社會發生嘅事情。嗰陣就有記者打嚟：『聽講妳想從政喎？有冇諗過做特首呀？』我話：『真係冇諗過喎。』記者就問：『咁如果真係有得做呢？』我話：『應該勝任唔到喎』，記者繼續話：『咁如果真係叫妳做喇？』我就答：『咁如果你真係叫我做，我都可以做吓嘅。』之後第二日我見到報紙就非常之精彩了。」

麥明詩早前接受網上頻道訪問。（《試當真》Youtube截圖）

澄清想做特首說法。（《試當真》Youtube截圖）