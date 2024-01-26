顏國樑癌症復發昏迷留院半個月　逃出鬼門關：變化好大，都幾坎坷

現年74歲顏國樑於《香港81》中飾演「陳積」而為人熟悉，闊別幕前十多年後，前年自揭患上鱗狀細胞癌，最近接受好友鄧英敏訪問時，透露透露原來本月6日入院，足足留醫半個月，更走過鬼門關前。

顏國樑接受好友鄧英敏訪問。（YouTube截圖）

顏國樑接受鄧英敏YouTube頻道「老友鬼鬼」訪問時，提到之前因接受化療而脫髮目前已長回一頭白髮，但面容略帶憔悴，原來訪問前兩日顏國樑才剛出院，並指：「呢一年變化好大，都幾坎坷。」

他坦言由去年至今已經「出入鬼門關幾次」：「有一次去浸會醫院留醫，醫生同我講『諗住你出唔到去』，先知原來好嚴重。」他表示曾因幾次呼吸困難而入院：「幾次唞唔到氣，因為鱗狀癌影響我呼吸，醫生話要裝個支架協助呼吸，唔做（手術）就唞唔到氣，做又有機會死。好彩手術後我唔使瞓ICU，喺加護病房，姑娘都話好危險，只要3分鐘內救唔到就會死。」

顏國樑面容略帶憔悴。（YouTube截圖）

每當發現自己身體不適，顏國樑便會報警叫救護車，本月6日他感到呼吸困難，幸好及時送往北區醫院才保命：「起初感覺喉嚨少少痕，我就細細力慢慢咳，忽然間就鎖住（喉嚨），一吸唔到氧氣就會窒息，好彩我隨身有支『吱吱』（哮喘藥噴劑），即刻吸，再叫十字車，一路吸住氧氣入院，送到院已經昏迷。後來先知我昏迷咗幾日，如果我反應慢啲，冇咗喇。」

顏國樑示範如何吸哮喘藥噴劑保命。（YouTube截圖）

顏國樑表示留院頭數天陷入昏迷狀態，原來是因為吸入過多氧氣，令自己出現幻覺：「幻覺好逼真，係兩個大媽鬧我好曳，又捉住我又搣我，成日周身郁。我差啲郁手，好彩控制到，事後太太話我知可能啲儀器搞到我唔舒服，想抆喉抆面罩。」由於留院期間不可進食，顏國樑笑言未試過咁恨食嘢，慶幸自己有太極底子，所以復元得快：「有幾次都差啲走咗，可能上天仲有任務叫我做。」

顏國樑透露癌症復發。（YouTube截圖）

提到病情，顏國樑透露癌症復發：「第一次嘅鱗狀細胞癌消失咗，但喺另一個地方復發，仲有啲細細粒嘅走出嚟，所以要做電療，怎知中途又有細菌（感染），最少打7日抗生素，每日打3支，即係冇得瞓。出院覆診轉頭又入院，醫生都話冇計，係我抵抗力唔夠。開頭我仲以為自己衛生程度唔夠，摸完狗狗、掂完銀紙都洗手，一日都唔知洗幾多次手。」他坦言今次跨過鬼門關後十分感謝觀眾的支持，他有精神便會跟鄧英敏一起做節目。