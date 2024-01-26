前亞姐冠軍李妮美國提告被欺詐索償23億　嫁富商轉戰商界做馬主

前亞姐冠軍李妮（Lily Li）與美籍華裔富商陳國泰結婚後淡出幕前，並以夫妻檔在商界發展，李妮經常隨丈夫飛到不同地方傾生意，現時是博愛醫院永遠顧問。近日美國加州北區聯邦法院開庭審理一宗關於李妮夫婦提告疑被欺詐的案件，追討涉款3億美元，折合逾23億港元。

李妮現時是博愛醫院永遠顧問。（視覺中國）

李妮為亞姐冠軍，與楊貫一有合照。（視覺中國）

李妮夫婦提告一宗疑被欺詐案件，追討涉款3億美元，折合超過23億港元。（IG圖片）

據指美國加州北區聯邦法院陪審團於本月22日開始審理李妮等人訴訟ArcSoft,Inc.公司和首席執行官Michael Deng一案，預計將在數周內完成審理。原告首席律師Howard King指該案涉及對ArcSoft,Inc.公司及其首席執行官Michael Deng（鄧暉）的欺詐和欺騙指控，以及鄧暉違反信託責任和ArcSoft,Inc.公司違反合同的指控。訴訟源於2017年公司股東的管理層收購，受託人疑涉欺詐，原告要求賠償利潤損失、自付損失和懲罰性賠償，賠償金額不少於3億美元。

李妮與美籍華裔富商陳國泰結婚後淡出幕前。（IG圖片）

早已淡出娛樂圈。（IG圖片）

現時身處美國的李妮在回應傳媒時表示，會以平常心對待，知道是需要時間去處理，並指做生意應該謹慎同誠實，雖然不希望發生法律訴訟，但為了自己的權益與真相，必須為自己去爭取。李妮在1994年參選亞姐獲得冠軍後入行，早年曾參演亞視劇集《新包青天·英雄本色》、《我和春天有個約會》、《親子情未了》等，但自從婚後她就淡出娛樂圈，並轉戰商界，去年1月更獲International American University頒授工商管理榮譽博士。而李妮與老公更是馬主，當中陳國泰名下的愛駒在2022年於英國和法國捧走一級賽冠軍，以香港馬主身分在歐洲馬圈揚威，成功為港爭光！

李妮在1994年參選亞姐獲得冠軍後入行。（影片截圖）

去年1月更獲International American University頒授工商管理榮譽博士。（IG圖片）