譚玉瑛親解周星馳打小朋友傳聞　爆朱茵被男主持獻殷勤追求

永恆的兒童節目主持人譚玉瑛，近日參與綜藝節目《不如食好D》錄製，閒談中大爆不少與周星馳（星爺）、朱茵等合作趣聞，當中還親解已傳足多年星爺打小朋友的謎團。

譚玉瑛在節目中大談主持兒童節目時趣事。（影片截圖）

在節目中陸浩明（6號）就趁機八掛一番，詢問譚玉瑛曾與多位大明星主持兒童節目時的趣事。當中就提到星爺是一位個性比較沉默，不是經常說話的人，她更親解多年有傳他打小朋友的傳聞：「我依家想講，話佢打小朋友，其實我真係未見過，我真係未見過佢打小朋友，佢都費事睬你。如果啲小朋友可能問佢啲，佢覺得nonsense問題，佢可能「唓」跟住就走，唔會話郁手嘅。」強調大家是非常有愛心的。

周星馳曾主持兒童節目。（影片截圖）

除了與周星馳合作之外，還有與梁朝偉合作，眾所周知他雙眼迷人電力十足，被問到有否被電眼電過時，她就揚言並沒有，因為當時大家只專注工作，沒有想太多。

譚玉瑛表示沒有被梁朝偉電眼電過。（影片截圖）

另外，她還爆料指與朱茵合作時，因為對方美貌出眾，引來同節目另一男主持人追求，男方還不時主動獻殷勤，她表示：「呢個男仔成日想追佢，成日獻殷勤。佢話『我使唔使幫你買早餐？』佢（朱茵）真係話『好啊！你幫我買乜乜乜』，佢就真係走去買。我哋趕住出外景啦已經，佢就撲翻返嚟。」而她還記得很清楚，該男主持人為了親近朱茵遞早餐給她，竟撥開自己被當不存在，至於該名男主持是那一位，她則沒有公開說明。