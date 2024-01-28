王賢誌與丈夫Kevin相愛15年週年　撰長文回憶二人愛情故事冧到爆

53歲的王賢誌（Vinci）於2016年，與相戀7年的男友周思聰（Kevin Chow）在加拿大溫哥華結婚，他亦是首位公開承認與同性結婚的香港男藝人。轉眼間，王賢誌和周思聰的婚姻已踏入第8個年頭，兩人不但走過七年之癢，而且還經常出雙入對，越來越恩愛。

今日（28/1）是王賢誌和Kevin相愛15週年，王賢誌在社交平台長文回憶兩人的愛情故事。（小紅書）

當時王賢誌在微博上載寫有「VINCI、KEVIN」的白色花環相片，留言「August 1 st ,2016…a day to remember」，一次過宣布喜訊及出櫃。（微博圖片）

二人於2016年在加拿大溫哥華結婚。（小紅書）

今日（28/1）適逢2人相愛15週年，王賢誌在社交平台長文回憶兩人的愛情故事，他以「這樣就真正十五年了」為題，寫道：「這樣就真正十五年了，我倆相識了一共有5478天，還記得我在零七年完成了十三年合約選擇離開電視台，突然很想豁出去放膽看看這個世界究竟如何，才發現日以繼夜困在電視城也只不過是井底之蛙。」

二人與愛犬一家三口全家福。（小紅書）

離開電視台後，王賢誌周圍體驗，至09年的1月28日，讓他遇上人生中「對的那個人」，他表示：「短短幾年間認識了很多優秀非常兼充滿吸引力的新朋友，可想而知無數錯綜複雜由此衍生卻都並非真正情緣，直到2009年1月28日也是當年的年初三凌晨，跟一班好友往戲院看完The Curious Case Of Benjamin Button，正沉醉在如斯奇幻浪漫的情節之際跟他們再到夜店慶祝新年，就在那一刻，沒法預測不能想像，我們見到對方，我們認識了，從此我倆的生命都徹底給改寫了。」

王賢誌與丈夫Kevin經常出雙入對，非常恩愛。（小紅書）

兩人一「撻」即著，王賢誌續言：「他在幾個月內返回美國收拾一切搬來香港，我也真正第一次正式拍拖第一次和別人同居一起生活，然後我們於七年後在加拿大註冊結婚，然後他成為我家人的家人，也實在是我除了父母妹妹外這世上最親的親人，然後感激各方好友正面的支持與鼓勵，然後這樣就真正十五年了。」

經常結伴去旅行。（小紅書）

他又指：「一年之中的確有無數值得紀念慶祝的日子，有各自的生日中西情人節結婚周年甚至聖誕新年，卻沒有比我們相識的那天更加彌足珍貴更加令人印象難忘，未認識C之前常覺得當初的堅持令我很懷疑最尾只會等到枯枝，原來真的不單要靜候再靜候而且就算失修始終要守，我遇見C的一年已經三十八歲。」言語間充滿愛和溫暖，獲大批網民送上祝福。