陳樂榣龍年想追龍仔　肥媽原來靠呢樣嘢護聲帶

陳樂榣、肥媽、盧覓雪、趙學而、楊潮凱、譚杏藍、伍文生、梁敏巧及小儀等，日前出席「丞望中醫美顏會社」開幕禮，眾人分享了保健調理保靚聲及日本小顏如何Keep靚樣心得。

肥媽現身支持醫師好友。

肥媽透露2月初會出埠登台，順道在當地跟家人一起過年。

肥媽專程到場支持醫師好友，全家都一齊幫襯對方，有如家庭醫生。她又笑言不要以為她「好鬼婆」，其實她非常相信中醫，「因為我哋呢行成日都係要用到聲帶，醫師經常都幫我搞好聲帶。」肥媽2月初會出埠登台，順道在當地跟家人一起過年，因為要演出好多場，所以出發前就搵醫師針灸保護聲帶。而且好多人因為中新冠之後，聲帶好易出問題，有啖又聲沙，但她不想吃類固醇，所以用中醫針灸好有效。

陳樂榣極速收身。

陳樂榣直言龍年想追龍仔。

去年為前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）誕下B女的陳樂榣，表示一直都有做日本小顏美容，了解到美顏先美骨重要性，所以特意到場支持。她又透露現時努力調理身體，希望與Gordon今年再追個龍寶寶。

譚杏藍一直受氣管敏感及哮喘問題困擾。

笑言要跟肥媽爭booking。

至於譚杏藍則透露一直都有氣管敏感及哮喘問題，折磨了她5、6年，「我這天把聲都有問題，因為剛流感之後，所以講嘢都好低沉。」她希望醫師能幫她調理聲帶，還笑言要跟肥媽爭booking。

楊潮凱一直都好易沙聲。

楊潮凱也表示：「其實我一直都好易沙聲，因為拍劇經常日夜癲倒，好容易就出事，過去亦不時去睇中醫調理，每年TVB的醫療保險都用盡。」所以好想醫師的手勢。

趙學而都有出席，一齊影大合照。

關嘉敏。