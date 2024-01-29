中年好聲音2｜陳燕娜透露悲慘身世　木屋區長大妹妹仲有罕見疾病

TVB節目《中年好聲音2》自去年9月開播後，一直都成為不少網民及觀眾的熱話，昨日（28日）一集主題是《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》，由《中年好聲音》的成員協助《中年好聲音2》的參賽者表演。陳燕娜與龍婷在今集是第一個出場，她們合唱《漫步人生路》，而在她們唱歌之前，節目就播出了陳燕娜從前一家四口住在只有一百多呎的木屋，透露悲慘她的身世。

節目就播出了陳燕娜從前一家四口住在只有一百多呎的木屋，透露悲慘她的身世。(節目截圖)

現年35歲的陳燕娜，原來之前曾經參加過歌唱比賽，她一心成為歌手，可惜在比賽中落敗，歌手夢碎。而節目中她帶大家回到以前生活的木屋區一起回憶她的過去，她自小在木屋區成長，一家四口一起居住大概只有一百多呎的木屋內，直至中四才搬走，而舊家的東西也有些未曾搬走，還保留在屋內。

現年35歲的陳燕娜帶大家回到以前生活的木屋區一起回憶她的過去。(節目截圖)

陳燕娜透露自小生活困苦，因為後父不爭氣，所以家中的大小事都是由媽媽獨力承擔，而她的妹妹因為患有罕見的疾病「硬皮症」，故此她的媽媽只好全副心機照顧妹妹：「我媽媽除咗搵錢，就全副心機照顧我妹妹，於是我要自己照顧自己。當時覺得個天唔公平，點解我個妹要不停有病。」陳燕娜更表示心疼媽媽對她們的付出，說她很偉大，也對鏡頭向媽媽說「我愛你」。

陳燕娜透露自小生活困苦，因為後父不爭氣，所以家中的大小事都是由媽媽獨力承擔。(節目截圖)

陳燕娜除了透露自小在木屋區長大外，更在節目中說自己已經4、5年沒有回舊家，她更說自己的偶像是陳慧琳，更向節目組指出當時放在家裡的照片，說她的地位比家裡的人都還要大。

陳燕娜除了透露自小在木屋區長大外，更在節目中說自己已經4、5年沒有回舊家，她更說自己的偶像是陳慧琳。(節目截圖)