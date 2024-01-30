著名豪門闊太近況曝光容光煥發　傳被楊恭如介入婚姻當眾掌摑對方

名媛毛玉萍活躍於社交界，近年較少露面，早年更有傳毛玉萍病重。早前有網民見到毛玉萍，雖然確實消瘦不少，但她臉色不俗，狀態不俗。

周正毅及毛玉萍。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

毛玉萍近來密密更新社交網，與網民分享生活片段。近照中的她的確瘦了許多，但氣色尚可，又不時與朋友聚會，相信日子過得不錯。毛玉萍又透露最近在睇王家衛大熱電視劇《繁花》，不時分享睇完劇心情，又發文指：「好我者雙倍還」，透露出敢愛敢恨個性。

上海前首富周正毅的妻子毛玉萍。（網絡圖片）

內地有傳《繁花》主角原型是彼時上海首富周正毅及毛玉萍，令不少人留言稱睇完劇後第一時間就想到毛玉萍，又想起她與前亞姐楊恭如的傳聞。2002年，有傳楊恭如與周正毅傳出婚外情，甚至高調搬進男方為她準備的月租12萬港幣半山豪宅，因迫宮惹怒毛玉萍，令毛玉萍鑼灣著名義大利餐廳當眾大巴摑楊恭如，更質問「你敢搞我老公！」事後毛玉萍更公開表示：「我是唯一周太。」楊恭如多年後才承認，被男方花言巧語欺騙下，才介入周正毅與毛玉萍婚姻，「佢當初冇講有老婆，後來我發現係第三者，覺得好受傷。」

毛玉萍氣色好好。（抖音）

毛玉萍氣色好好。（抖音）

香港資深電影人文雋日前在YouTube頻道《文雋 講嗰啲 Man's Talk》亦提起當年事，稱周正毅用跑車狂追楊恭如，又承諾楊恭如會離婚迎娶她，憶起被摑事件時，文雋歎息：「呢佢真係呢件事耽誤咗佢。」

楊恭如，《雪花神劍》梅絳雪。

楊恭如係愈來愈靚嘅最佳例子。（影片截圖）

文雋當年為楊恭如的經理人。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

楊恭如有四分一美國血統，1995年贏得香港亞洲小姐冠軍後入行，因主演《我和殭屍有個約會》等多部電視劇而為香港觀眾所熟悉，更被媒體譽為「亞姐中的亞姐」，其清純可人的感覺令她當年成為不少人心目中的女神。（視覺中國）

楊恭如飾演的孔慈是另一個經典角色。（電影截圖）